Prensa, el rey Carlos y el príncipe Guillermo visitarán Estados Unidos en 2026

The Times informa que los viajes fueron diseñados para seducir y ganarse el favor del presidente Donald Trump.

El periódico británico señala que las conversaciones están en marcha, mientras que una fuente afirma que es "muy probable" que el rey realice el viaje en abril.

Esta sería la primera visita de un monarca reinante en casi 20 años, desde que la reina Isabel II aceptó la invitación de George W. Bush en 2007.

A finales de este año, se espera que el príncipe de Gales viaje a Norteamérica cuando Estados Unidos sea sede de la Copa Mundial de la FIFA junto con Canadá y México.

Las visitas están programadas para coincidir con el 250ø aniversario de la independencia estadounidense, mientras continúan las conversaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos para formalizar un acuerdo comercial. (ANSA).