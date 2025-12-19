Prensa.- La AFIP y la UPF convocan un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, asesinada por Israel

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Unión de la Prensa Francófona (UPF) han convocado un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, que murió en 2022 tras recibir un disparo en la cabeza mientras cubría una operación del Ejército de Israel en Yenín, Cisjordania.

"Rendimos homenaje al coraje y el compromiso de las mujeres periodistas de todo el mundo y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de prensa y la seguridad de las mujeres periodistas", han indicado estas asociaciones en un comunicado conjunto en el que han señalado que el premio, que se otorgará de forma anual, estará dotado con 5.000 euros.

En este sentido, ha explicado que el premio lleva el nombre de "la reconocida periodista palestino-estadounidense de Al Yazira asesinada el 11 de mayo de 2022 mientras informaba en el campo de refugiados de Yenín y rinde homenaje a las mujeres profesionales de los medios de comunicación que arriesgan su seguridad para informar al público y defender los más altos estándares del periodismo".

"Abú Aklé iba claramente identificada como periodista en el momento de su asesinato, ya que llevaba un chaleco antibalas y un casco, lo que convierte su muerte en un símbolo claro de los peligros a los que siguen enfrentándose los periodistas, en particular las mujeres", recoge el documento.

Asimismo, han manifestado que buscan "poner de relieve el alarmante deterioro de la seguridad de los periodistas en todo el mundo, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres periodistas, sometidas a amenazas, acoso en línea, violencia sexual y ataques mortales".

El premio está abierto a mujeres periodistas, fotógrafas y vídeo-periodistas de todas las nacionalidades, idiomas y plataformas mediáticas, siempre que posean una tarjeta de prensa profesional reconocida. Las candidatas pueden presentar su candidatura ellas mismas o ser nominadas por su medio de comunicación o por un tercero.

La selección de la ganadora será supervisada por un comité independiente compuesto por representantes de la FIP, la UPF, la UNESCO, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y tres periodistas destacados.