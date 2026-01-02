Prensa, "Mamdani revoca definición de antisemitismo"

La revocación masiva de estas órdenes ejecutivas también derogó otras medidas proisraelíes adoptadas por el exalcalde Eric Adams.

Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, asumió el cargo el 1 de enero, reemplazando a la administración de Adams, firmemente proisraelí.

En una de sus primeras medidas como alcalde, Mamdani emitió una orden ejecutiva que revocaba todas las órdenes ejecutivas implementadas por Adams desde el 26 de septiembre de 2024, cuando fue acusado de corrupción.

La revocación de Mamdani se refiere a la aplicación por parte de Adams de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que establece que ciertas formas de crítica a Israel son antisemitas. En junio, Adams había ordenado a las agencias municipales que utilizaran la definición de la IHRA. (ANSA)