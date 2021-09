Preocupa a UEFA plan de FIFA de tener un Mundial cada 2 años

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo tener “preocupaciones graves” sobre los planes de la FIFA de organizar la Copa del Mundo cada dos años y se dijo asombrado de no haber sido consultado al respecto por el organismo que rige el fútbol mundial dirigido por Gianni Infantino, de acuerdo con una carta obtenida por The Associated Press el viernes.

En respuesta a una carta del director ejecutivo de la red independiente de aficionados Football Supporters Europe, Ronan Evain, Ceferin respaldó las preocupaciones “extremadamente válidas e importantes” mostradas por el grupo sobre el daño que podría causar a los torneos nacionales y regionales el multiplicar por dos la frecuencia de los Mundiales.

El plan de Infantino para transformar el calendario internacional a fin de que los Mundiales de hombres y mujeres se alternen anualmente está generando un nuevo roce con la UEFA en un momento en que el impacto financiero de la pandemia de coronavirus puede sentirse en el fútbol en todo el mundo.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales también tienen dudas serias y preocupaciones graves en torno a los reportes de los planes de la FIFA”, escribió Ceferin a Evain en la carta vista por la AP.

El proyecto surgió por primera vez en mayo, cuando la Federación de Fútbol de Arabia Saudí propuso nominalmente en el Congreso de la FIFA que el organismo explore la realización de Copas del Mundo bianuales de hombres y mujeres —pese a que ese país no cuenta con una selección femenil de fútbol para torneos internacionales. Los saudíes ha surgido como uno de los aliados más cercanos de Infantino, quien ha visitado al menos dos veces este año al príncipe heredero Mohammed bin Salman.

AP