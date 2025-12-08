Preocupación de hogares estadounidenses por finanzas personales subió en noviembre: Fed de Nueva York

Por Michael S. Derby

8 dic (Reuters) - Los hogares estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre su situación financiera actual y futura en noviembre, aunque sus expectativas sobre la trayectoria futura de la inflación se mantuvieron estables, según un informe de la Reserva Federal de Nueva York publicado el lunes.

En su Encuesta sobre las Expectativas de los Consumidores de noviembre, el banco regional de la Fed indicó que las opiniones de los sondeados sobre su situación financiera actual "se deterioraron de manera notable", mientras que sus perspectivas a un año vista "se deterioraron levemente".

Las opiniones de los encuestados sobre el mercado laboral, sin embargo, mejoraron. Según el informe, las expectativas de un aumento del desempleo dentro de un año disminuyeron, mientras que la expectativa de perder un empleo en algún momento durante el próximo año se enfrió hasta su lectura más baja desde diciembre de 2024. Los hogares también redujeron la probabilidad de dejar el trabajo de forma voluntaria.

El informe se publicó un día antes del comienzo de lo que se espera que sea una polémica reunión del banco central estadounidense. Se prevé que el miércoles la Fed reduzca su tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual, hasta la horquilla del 3,5%-3,75%, en un esfuerzo por apuntalar un mercado laboral que ha dado muestras de debilidad.

Es probable que la esperada bajada de tasas genere una considerable oposición formal entre las autoridades monetarias, ya que las presiones inflacionistas siguen estando muy por encima del objetivo del 2% fijado por la Fed.

El informe de la Fed de Nueva York mostró lecturas mayoritariamente benignas en el frente de la inflación en noviembre. Las expectativas de inflación para dentro de un año se mantuvieron estables en el 3,2% en comparación con el mes anterior, y siguieron sin cambios en el 3% para las proyecciones a tres y cinco años vista.

Las expectativas de precios de la vivienda en noviembre también se mantuvieron estables en un alza del 3%, en medio de modestos cambios en las perspectivas de una serie de precios de las materias primas. Sin embargo, las expectativas a un año vista de los costos médicos en noviembre mostraron un aumento del 10,1%, la lectura más alta desde enero de 2014.

El informe también indicó que el crecimiento futuro de los ingresos y las rentas siguió siendo positivo en noviembre en relación con el mes anterior.

(Editado en español por Carlos Serrano)