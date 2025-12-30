Preocupación por carreteras en Nigeria tras accidente de Anthony Joshua que mató a dos personas

LAGOS, Nigeria (AP) — Se han rendido homenajes tras el accidente que hirió al ex campeón británico de peso pesado Anthony Joshua y mató a dos asociados cercanos el lunes, en medio de una creciente preocupación por las carreteras de Nigeria tras el mortal incidente cerca de Lagos

Joshua, dos veces campeón de peso pesado y medallista de oro olímpico, estaba bajo "observación" mientras se recuperaba de lesiones menores, dijo el lunes su promotor

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria dijo que el accidente a lo largo de una carretera principal que conecta Lagos, el centro económico del país, y el estado de Ogun fue resultado de "exceso de velocidad y adelantamiento indebido", lo que provocó que el automóvil chocara con un camión estacionado al borde de la carretera. Testigos afirman que el neumático del vehículo estalló a alta velocidad

Joshua había ganado recientemente una pelea contra el Youtuber convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre, que utilizó para mejorar su condición física con el objetivo de disputar futuros títulos de boxeo de alto nivel

El ex campeón mundial de peso pesado, que también tiene nacionalidad nigeriana, está en "condición estable" y permanecería en el hospital para una mayor "observación", según su promotor, Matchroom Boxing. Los amigos de larga data y miembros del equipo de Joshua, Sina Ghami y Latif Ayodele, murieron en el accidente, dijo el promotor en un comunicado publicado en X

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron clips en las redes sociales jugando al tenis de mesa juntos

Mustafa Briggs, amigo de Ayodele, lo describió como una persona de corazón puro y sincero. "No tenía malas intenciones ni un mal hueso en su cuerpo. Amaba la vida, disfrutaba de ella", expresó Briggs al medio británico Sky News

Fuera de un gimnasio propiedad de Ghami en Londres, se han dejado ramos de flores en la entrada. Evolve Gyms estuvo temporalmente cerrado el martes para llorar la pérdida de su "querido propietario", según un comunicado publicado en el edificio

Preocupaciones sobre los frecuentes accidentes de tráfico en Nigeria

El accidente de alto perfil ha suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad vial en las carreteras nigerianas, donde los accidentes son comunes

La nación de África Occidental registró 5.421 muertes en 9.570 accidentes de tráfico en 2024, según datos del Cuerpo Federal de Seguridad Vial del país. Sus datos mostraron que 340 personas más murieron en accidentes de tráfico el año pasado en comparación con 2023

Los expertos dicen que una combinación de factores, incluyendo una red de carreteras en mal estado, la aplicación laxa de las leyes de tráfico y la indisciplina de los conductores, produce las sombrías estadísticas

El camión estacionado con el que chocó el vehículo de Joshua es una constante en las carreteras de Nigeria, a menudo causando enormes atascos. Los bienes y alimentos se transportan a través del vasto alcance geográfico de Nigeria mediante estos camiones, que según los expertos tienden a estar en malas condiciones y son responsables de muchos accidentes

“La prevalencia de accidentes en Nigeria es un problema serio. La mayoría de los camiones no están en orden, y la agencia de aplicación de la ley necesita intensificar sus esfuerzos”, señaló a The Associated Press Ache Ogu, director ejecutivo del Centro de Prevención de Accidentes de Tráfico, una organización no gubernamental con sede en Abuja

Monisola Abosede, una comercializadora de 27 años que vive en Lagos y viaja varios kilómetros todos los días de la semana para trabajar, ha estado involucrada en dos accidentes solo en diciembre

"En Lagos, todos tienen prisa por llegar a algún lugar; la gente siempre está en movimiento", dijo a The AP, culpando a los accidentes por el tráfico pesado de la ciudad combinado con el mal estado de su red vial

El mundo del boxeo reacciona

La estrella británica de peso pesado Tyson Fury ha liderado los homenajes de la comunidad del boxeo tras el accidente. "Esto es muy triste. Que Dios les dé una buena cama en el cielo", publicó en Instagram

El boxeador Chris Eubank Jr, quien el mes pasado peleó una destacada pelea de peso mediano, expresó su apoyo y condolencias. "Gracias a Dios nuestro campeón de peso pesado sobrevivió a ese horrible accidente automovilístico. Y oren por los dos soldados caídos Latz & Sina y sus familias. Conocía a ambos... eran genuinamente buenos hombres. Descansen en paz, chicos", publicó Eubank Jr en X

La boxeadora británica Shannon Courtenay, de peso gallo femenino que peleó a principios de este mes en la preparación para la pelea Joshua-Paul en Miami, Florida, publicó una foto de ella con Joshua en Instagram. “Además de Sina y Latz, por favor mantengan al gran hombre (Joshua) en sus oraciones. Ningún hombre debería tener que pasar por y presenciar lo que él pasó hoy perdiendo a sus dos mejores amigos”, escribió

El ex campeón mundial Wladimir Klitschko, quien fue detenido en el undécimo asalto por Joshua en el estadio de Wembley en 2017, escribió en X: "Estoy profundamente entristecido al escuchar sobre AJ y su grupo de amigos cercanos. Habiendo tenido el placer de participar en una batalla inolvidable con AJ, siempre lo he considerado un verdadero caballero que merece mi máximo respeto. Mi corazón está con él, y le deseo a él y a sus seres queridos lo mejor durante este difícil momento."

