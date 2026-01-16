Preocupaciones por China y un dólar firme llevan al cobre al mínimo semanal

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 16 ene (Reuters) -

Los precios del cobre caían el viernes hasta alcanzar su nivel más bajo en una semana, lastrados por la creciente preocupación sobre la demanda en China, principal consumidor, tras unos datos poco alentadores y la ausencia de recortes en los tipos de referencia.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la con un descenso del 2,26%, a 100.770 yuanes (US$14.461,20) por tonelada métrica, su nivel más bajo desde el 9 de enero. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 1,68% a US$12.885,50 por tonelada a las 0723 GMT, también su mínimo desde el 9 de enero.

Ambas referencias cedían las ganancias cosechadas a principios de semana y terminaron con un descenso del 0,6%, a lo que contribuyó la firmeza del dólar.

El repunte de los precios del cobre el año pasado se prolongó durante la primera semana de 2026, apoyado por las interrupciones en las minas, las preocupaciones por los déficits de suministro y el flujo de metal hacia Estados Unidos para evitar posibles aranceles.

Pero los datos de préstamos más débiles de China y los planes de recortar los tipos de interés específicos del sector, en lugar de tipos de interés de referencia, lastraron el sentimiento, presionando los precios. Los nuevos préstamos bancarios de China en 2025 se desplomaron a su nivel más bajo en siete años, poniendo de relieve las débiles necesidades de endeudamiento en medio de una prolongada recesión inmobiliaria.

Además, el banco central del país anunció el jueves recortes de los tipos de interés sectoriales para dar un impulso temprano a la economía, pero una medida de este tipo suele tener un impacto limitado en el crecimiento.

Es probable que el crecimiento económico de China se ralentice hasta el 4,5% en 2026 y mantenga el mismo ritmo en 2027, según un sondeo de Reuters. Entre otros metales de la SHFE, el aluminio perdía un 2,21%, el níquel se desplomaba un 3,99%, el plomo caía un 0,46% y el zinc retrocedía un 1,1%.

El estaño de Shanghái se desplomaba más de un 6% tras las medidas adoptadas por la bolsa para frenar la fuerte subida de los precios, aumentando los límites y márgenes de negociación y limitando a 800 lotes el número máximo de posiciones abiertas intradía. Entre los demás metales de la LME, el aluminio perdía un 0,93%, el níquel caía un 3,31%, el plomo un 0,88%, el zinc un 1,16% y el estaño un 2,03%.

(US$1 = 6,9683 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)