Preocupados por la crisis económica, venezolanos evitan ofertas de Black Friday

CARACAS, Venezuela (AP) — Las vitrinas que anunciaban descuentos del 30% y zapatos por US$20 no bastaron para atraer multitudes de cazadores de ofertas este Black Friday a un popular centro comercial de la capital venezolana. Incluso la recién inaugurada tienda H&M estaba prácticamente vacía por la mañana.

Según los venezolanos, la asfixiante economía del país, y no las amenazas de acción militar de Estados Unidos, es la culpable del marcado contraste del viernes con otros años posteriores a la pandemia, cuando los entusiastas compradores formaban filas fuera de las tiendas. Años de experiencias enfrentando los vericuetos de la compleja crisis de su país les han enseñado a centrarse en sus necesidades individuales inmediatas, como comprar alimentos o medicinas, y no en el futuro colectivo, como un posible ataque militar.

“La economía del país se basa en un día a día. ¿Qué hago para sobrevivir hoy y vivir mañana?”, afirmó la médica Luisa Torrealba fuera de una tienda de electrodomésticos. “No tenemos el lujo de pararnos porque va a haber una guerra, porque hay una guerra psicológica, porque el gobierno dice una cosa o Estados Unidos dice otra”.

Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, al sugerir durante un discurso de Acción de Gracias a las tropas que el ejército podría “muy pronto” comenzar a atacar presuntos objetivos del narcotráfico dentro del país sudamericano. Hasta ahora, una operación militar estadounidense que ha durado varios meses ha provocado la muerte de 80 personas en ataques contra embarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico oriental.

Algunos de los barcos presuntamente usados para el narcotráfico que fueron atacados por el ejército estadounidense desde principios de septiembre habían salido al mar desde Venezuela.

Desde su regreso a la presidencia, Trump aumentó la presión sobre Maduro y sus aliados, incluso duplicando a US$50.000.000 la recompensa por información que conduzca a su arresto por cargos de narcoterrorismo. Maduro niega las acusaciones y, junto con sus aliados, ha dicho repetidamente que la operación militar de Estados Unidos está diseñada para forzar un cambio de gobierno en Venezuela.

Pero mientras la Casa Blanca evalúa si atacará en suelo venezolano y cuándo lo hará, la economía del país sigue sufriendo y millones de venezolanos tienen dificultades para comprar alimentos.

El Fondo Monetario Internacional informó que la tasa de inflación anual de Venezuela fue del 270% el mes pasado.

Actualmente, las familias necesitan más de US$500 para comprar lo básico para un mes. Sin embargo, el salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares, o US$0,52, no ha aumentado desde 2022, situándose muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de US$2,15 al día.

Muchos trabajadores del sector público sobreviven con unos US$160 al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado gana alrededor de US$237, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente.

El viernes, Marian García esperaba ver una multitud fuera de una zapatería en el centro comercial de Caracas, donde quería comprar un par de botas. Pero fue la primera en la fila.

Las vitrinas de la tienda prometían zapatos por US$20, una oferta inmejorable para ella, quien había puesto sus ojos en botas que regularmente oscilan entre US$60 y US$80, o más del 10% del ingreso mensual combinado con su pareja.

“Cuesta trabajo darse sus gustos”, dijo García, de 26 años. “Por la economía que se está viviendo, las personas se limitan y tienen gastos nada más de lo que es lo básico, la comida”.

Yarbelis Revilla, quien tiene tres empleos y se considera una maestra cazadora de ofertas, también buscaba ofertas de zapatos en el centro comercial. Revisó en diferentes tiendas, pero al final sintió que muchos de los descuentos del Black Friday de este año no parecían una ganga.

En medio de las condiciones del país, Revilla explicó que buscar zapatos puede parecer “vanidad”, pero trabaja duro para satisfacer sus necesidades y no se preocupa por el futuro.

“Soy cristiana y dice la Biblia, ‘no afanéis’. No hagas imágenes de lo que viene a futuro porque tú no vas a saber realmente lo que viene”, señaló.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.