Preocupan en Cantabria dos incendios activos en Liébana y Puente Viesgo que pueden afectar al Desfiladero y CA-170

SANTANDER, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Cantabria tiene dos incendios forestales activos en Puente Viesgo y Cillorigo de Liébana (Bejes-Las Peñas) que "preocupan" por la posibilidad de que afecten a las carreteras. En concreto, el primero, en el que prestan apoyo los bomberos de la BRIF de Ruente, se acerca a la CA-170 —que el Gobierno no va a cortar por el momento pero mantiene en seguimiento—, y el segundo a la carretera del Desfiladero, donde podría causar desprendimientos. También preocupaba otro en Proaño (Campoo de Suso), donde han permanecido toda la noche tres cuadrillas de bomberos forestales debido a la proximidad con las viviendas, si bien ya se considera controlado y "no presenta peligro" porque el viento ha desplazado el fuego a las zonas más altas. El Ejecutivo regional valora la posibilidad de solicitar al Gobierno central la colaboración de dos hidroaviones FOCA "para ver si pueden volar" y colaborar en las labores de extinción, aunque hay "muchísimo viento" en las zonas altas de montaña. Esto, unido a las altas temperaturas para la fecha, está dando lugar a "muchas complicaciones" tanto a los medios aéreos como al operativo encargado de apagar los fuegos. En concreto, actualmente están activos los dos citados y hay seis controlados tras una noche en la que han sido provocados 20, "de manera simultánea", según ha dado a conocer este jueves la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos. En cuanto a los controlados, dos se encuentran en la Hermandad de Campoo de Suso (Proaño y Gulatrapa), otros dos en Cillorigo de Liébana (Pendes y Canal de las vacas), uno en Cabezón de Liébana (zona Beliso) y uno en Rionansa (San Sebastian). De este modo, se mantiene activado el nivel 2 del Operativo de Lucha Contra Incendios Forestales en las 13 comarcas de la región, y están trabajando las 36 cuadrillas existentes. Con los 20 incendios provocados anoche, se elevan a 45 los registrados en lo que va de mes. En este sentido, la consejera ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y a que todas aquellas personas que tengan sospechas o indicios avisen al 112, porque "no podemos permitir que cuatro desalmados estén acabando con nuestro patrimonio medioambiental y poniendo en peligro la vida de nuestro operativo de bomberos forestales". "No puede ser que haya tantos incendios provocados", ha sentenciado, al tiempo que ha subrayado que "no es el viento sur el que provoca los incendios", sino que lo que hace es ayudar a su propagación y dificultar su extinción. También ha recalcado que el operativo está "perfectamente preparado" y ha agradecido su "gran esfuerzo" ante unos incendios que "han sido provocados por desalmados que lo único que buscan es hacer daño a nuestro patrimonio mediambiental".