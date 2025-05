Preparados para todo: T-Mobile refuerza su poderoso arsenal tecnológico para la temporada de huracanes e incendios forestales

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2025--

Ya comenzó la temporada de huracanes e incendios forestales, y en T-Mobile estamos preparados. A medida que los eventos climáticos extremos se tornan cada vez más frecuentes e intensos, El Un-carrier ha aumentado sus esfuerzos de preparación con nueva tecnología avanzada, capacidades ampliadas y una red aún más resistente para mantener a las personas conectadas cuando más importa.

Este año, T-Mobile ha implementado tecnología de última generación y actualizaciones para apoyar la respuesta y la recuperación ante desastres, incluidas las siguientes:

Una red más inteligente que reacciona más rápido: la red autoorganizada (SON) mejorada de T-Mobile utiliza datos en tiempo real e IA para detectar problemas y adaptarse automáticamente, lo que garantiza una conectividad más confiable antes, durante y después de un desastre.

Mensajes por satélite sin interrupciones: T-Satellite con Starlink, el primer y único servicio satelital de “conexión directa” del país, ha enviado más de 500,000 mensajes y 140 alertas de emergencia móviles durante los recientes huracanes e incendios forestales, sin necesidad de ninguna configuración, app ni hardware adicional para la mayoría de los smartphones modernos.

Detección de amenazas impulsada por IA: los centros de operaciones de emergencia de T-Mobile ahora utilizan Dataminr integrada en Everbridge para detectar mejor las graves amenazas climáticas y amenazas a las infraestructuras en tiempo real.

Vehículos de respuesta más grandes y resistentes: T-Mobile ha agregado SatCOW extragrandes (sitios celulares satelitales móviles) y SatCOLT extragrandes (sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos) nuevos, más grandes y repletos de tecnología, los más grandes y capaces de la flota de T-Mobile, que proporcionan más cobertura que los camiones existentes.

Asistencia sin precedentes para los esfuerzos de respuesta ante desastres naturales: los miembros de servicios de emergencia ahora cuentan con T-Priority de T-Mobile, el primer segmento de red del país que los ayuda a mantenerse preparados, responder más rápidamente y proteger a sus comunidades.

“En T-Mobile, sabemos que en el mundo actual, mantenerse conectados no es un lujo; es una necesidad vital”, afirma Ulf Ewaldsson, presidente de tecnología de T-Mobile. “Estamos mejorando constantemente la sólida base de nuestra red con tecnología más inteligente, IA avanzada e innovación satelital espacial para que sea aún más resistente y ofrezca mayor capacidad de respuesta”.

Red autoorganizada: respuesta más inteligente y rápida ante desastres con IA y automatización

Mediante IA proactiva, la SON de T-Mobile permite que la red se autorrepare y se adapte en tiempo real, detectando interrupciones, evaluando torres celulares cercanas y optimizando el rendimiento automáticamente para mantener la cobertura y evitar la congestión.

Si una torre celular deja de funcionar, la SON puede configurar automáticamente las torres cercanas —inclinar antenas, aumentar la potencia y redirigir las señales— para cubrir las áreas sin cobertura. También distribuye de forma inteligente el tráfico de red para evitar que las torres de respaldo se sobrecarguen, lo que ayuda a mantener un servicio confiable incluso bajo demanda excesiva. Cuando se produce un corte del suministro eléctrico comercial, la SON ahorra energía cambiando el uso del espectro para prolongar la duración de los generadores y las baterías.

Durante los huracanes Helene y Milton, la SON de T-Mobile realizó más de 121,000 ajustes de antenas. Asimismo, durante los incendios forestales del sur de California, hizo más de 12,000 ajustes, todo para mantener a la gente conectada.

T-Satellite: conectividad cuando se necesita

Con el servicio de satélites a teléfonos móviles de T-Satellite, se puede textear a amigos, a familiares y al 911, independientemente de la compañía de servicio móvil, cuando las torres celulares no funcionan. T-Satellite es la primera y única red de servicio móvil espacial del país que conecta tu teléfono automáticamente cuando el servicio celular tradicional no está disponible, sin que tengas que hacer nada.

Dataminr: la preparación comienza con la visibilidad y la innovación

T-Mobile ha aumentado la velocidad y la precisión de su respuesta ante desastres al integrar el sistema de alertas en tiempo real impulsado por IA de Dataminr en su centro de control visual de Everbridge, el hub centralizado de la empresa para supervisión de amenazas. Esta integración analiza enormes cantidades de datos públicos, desde fuentes expertas hasta sitios de noticias, para detectar eventos emergentes y proporcionar alertas tempranas sobre condiciones climáticas severas, riesgos para las infraestructuras y emergencias a lo largo del país. Esto le da a T-Mobile una visibilidad de amenazas más rápida que antes, lo que permite una mayor velocidad de evaluación de riesgos y movilización de recursos a fin de responder de forma más eficaz para proteger las operaciones de la red.

La nueva flota extragrande, la tecnología híbrida y la red reforzada permiten una respuesta rápida ante emergencias

T-Mobile ha ampliado su flota de emergencia con nuevos recursos satelitales extragrandes: SatCOW extragrandes (sitios celulares satelitales móviles) y SatCOLT extragrandes (sistemas celulares satelitales montados en camiones livianos), que cuentan con despliegue automatizado, postes de 80 a 100 pies y supervisión remota. Estas incorporaciones refuerzan una flota nacional de vehículos con capacidad satelital.

Los nuevos generadores portátiles híbridos prolongan el tiempo de actividad de las torres con reabastecimientos, lo que respalda aún más la red reforzada de T-Mobile, que incluye superposición de cobertura, energía de respaldo, rutas de retroceso redundantes y un mantenimiento riguroso de las torres.

Tras los huracanes Helene y Milton en octubre de 2024, T-Mobile restableció el 99% de la conectividad de los clientes en las 72 horas siguientes a que cada huracán tocara tierra, el doble de rápido que con huracanes anteriores, para lo cual desplegó 600 miembros del equipo de emergencia y más de 800 generadores. Durante los incendios forestales del sur de California, el 99% de los sitios de red se restablecieron en los nueve días siguientes a la emergencia en curso. A lo largo de ese tiempo, T-Mobile también les proporcionó equipos críticos a los miembros de servicios de emergencia, así como paquetes de carga, hotspots e Internet Residencial gratis a cualquiera que lo necesitara, independientemente de su compañía telefónica.

Conectividad prioritaria para el personal de emergencia

T-Priority, la solución innovadora de T-Mobile para miembros de servicios de emergencia ofrece un mejor rendimiento de red a través de un segmento de red 5G dedicado, con hasta cinco veces más de recursos de red disponibles que el usuario común. Esto asegura que el personal de emergencia en planes elegibles tenga menor latencia y velocidades de 5G más rápidas y de manera más uniforme para sus herramientas de comunicación con uso intensivo de datos, junto con conectividad al máximo grado de prioridad, incluso en condiciones de mayor congestión.

Obtén más información sobre los esfuerzos de preparación y respuesta ante desastres de T-Mobile en https://www.t-mobile.com/news/emergency-response. Visita T-Mobile.com/news y sigue a @TMobileNews en X para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Cualquier persona que tenga un dispositivo compatible califica para la prueba de la versión beta de T-Satellite; los espacios disponibles son limitados. Tecnología en desarrollo disponible en la mayoría de las zonas, la mayor parte del tiempo; llegado el momento, estará disponible en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t-mobile.com.

