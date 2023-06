¡Preparate para una pelea freNética! Crash Team Rumble™ ya llegó a PlayStation® y Xbox®

SANTA MONICA, California.--(BUSINESS WIRE)--jun. 20, 2023--

¡Llegó la hora de dar pelea! Crash Team Rumble, publicado por Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), ya se puede conseguir para PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S y Xbox One®. Los fanáticos de Crash™ ya pueden formar equipos y reclutar amigos (#Bandicruit) en las plataformas de PlayStation y Xbox y participar en el caos de la cosecha de frutas de Wumpa.

Desarrollado por el equipo de Toys for Bob, un grupo humano de un talento extraordinario, Crash Team Rumble lleva una experiencia totalmente nueva a la mesa de los juegos para varios participantes, con un juego de equipo contra equipo a ritmo frenético, elementos estratégicos excitantes y acción para desternillarse de risa, cuando ocho jugadores compiten para conseguir el máximo de frutas Wumpa para su equipo. A partir de hoy, los jugadores podrán enfrentarse a ocho héroes y villanos en nueve escenarios épicos llenos de peligros, bordes salientes, cajas explosivas y toneladas de diversión. Los personajes del lanzamiento son Crash Bandicoot®, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio y el nuevo personaje del universo Crash: Catbat. Para mantener la novedad, a los fanáticos les esperan montones de sorpresas cuando aparezcan los contenidos nuevos de la temporada tras el lanzamiento, en el que habrá personajes nuevos, arenas, modos, poderes, eventos de tiempo limitado, opciones de personalización y mucho más. Para delicia de los fanáticos, también habrá dos nuevos personajes nuevos en la lista en la Temporada 1: los favoritos Ripper Roo y N. Gin.

"Nos llena de entusiasmo saber que los fanáticos de Crash van a poder vivir todas las experiencias que Crash Team Rumble tiene para ellos", aseguró Paul Yan, codirector de estudio de Toys for Bob. "Este nuevo giro de Crash Bandicoot ha sido un auténtico trabajo de amor para todos los que estamos aquí y estamos ansiosos por compartir todas las sorpresas que tenemos preparadas para los fanáticos de Crash".

En Crash Team Rumble, los fanáticos pueden jugar con una lista de amigos y enemigos del universo Crash cada uno de los cuales desempeña uno de los tres papeles: bloqueador, impulsor o anotador. Los equipos usan los diversos roles estratégicamente para colaborar y ser los primeros en depositar la mayor cantidad de frutas de Wumpa en su banco Wumpa y evitar al mismo tiempo que el equipo contrario gane puntos. Los Poderes reliquia exclusivos le dan un elemento estratégico más al juego, que los compañeros de escuadrón pueden usar para tener una ventaja a la hora de marcar puntos y llevar a su equipo a la victoria. Crash Team Rumble se puede jugar en varias plataformas*, de modo que los jugadores de varias consolas pueden formar equipos y lanzarse a la competición.

Crash Team Rumble ya está disponible para PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox® Series X/S y Xbox One® por 29,99 € PVPR para la Edición Estándar y 39,99 € PVPR para la Edición Deluxe. La Edición Estándar de Crash Team Rumble en su edición Estándar viene con el juego completo, más contenido de temporada posterior al lanzamiento y modos de tiempo limitado, además del Pase de batalla Premium de la Temporada 1. La edición Deluxe tiene todo el contenido de la Edición Estándar y le suma 25 niveles del Pase de batalla Premium desbloqueados al instante durante la Temporada 1, el Pase de batalla Premium de la Temporada 2**, y el "Proto Pack" digital, que viene con un montón de opciones de personalización para cada héroe y villano en el lanzamiento, además de otros artículos. Ambas ediciones les dan a los jugadores acceso a contenidos de temporada posteriores al lanzamiento que los van a entusiasmar.

Para saber más, corré al sitio oficial de Crash Bandicoot, y no te olvides de seguir a @CrashBandicoot en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para ver más novedades e información sobre Crash Team Rumble. No te pierdas el trailer del lanzamiento aquí.

Activision tiene su sede central en Santa Mónica, California y es un productor y editor líder mundial en entretenimiento interactivo. Conecta a cientos de millones de jugadores de todo el mundo mediante la alegría, la diversión y la emoción de la competición que brinda el entretenimiento épico. Activision hace negocios en todo el mundo y es una división de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), una empresa de la lista S&P 500.

*Juego desde varias plataformas disponible entre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One.

**El Pase de batalla Premium y los saltos de nivel se podrán usar en Crash Team Rumble™ cuando el Pase de batalla de la Temporada 1, o algún sistema equivalente, estén disponibles en el juego. Solo por tiempo limitado. El Pase de batalla Premium de la Temporada 1 (o alguna versión equivalente) y los saltos de nivel se deben canjear antes del [11 de septiembre de 2023]. El Pase de batalla Premium de la Temporada 2 (o alguna versión equivalente) se deben canjear antes del [3 de diciembre de 2023].

