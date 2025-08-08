Prescott elogia su relación con dueño y confía en que Parsons seguirá con Cowboys

OXNARD, California, EE. UU. (AP) — Tras lidiar con el propietario de los Cowboys Jerry Jones en múltiples rondas de negociaciones contractuales, el mariscal de campo Dak Prescott conoce este juego proverbial y ha vivido para contarlo.

Su propia experiencia es la razón por la que Prescott sigue confiado en que el astro defensivo Micah Parsons se quedará en Dallas esta temporada y más allá.

"No, no necesariamente", dijo Prescott el jueves, cuando se le preguntó si alguna vez pensó que Parsons podría no ser su compañero de equipo tras la solicitud pública de canje expresada por el dos veces All-Pro. "Creo que si no hubiera estado en sus zapatos y no hubiera visto a otros chicos estar en sus zapatos y ser recompensados, tal vez.

"Pero siento que fue el año pasado, tengo fe en Jones y el equipo, al igual que en Micah y su equipo. Así que eso es lo que soy. Seguiré creyendo y siendo optimista. Y el 11 es un Cowboy".

La disposición de Jones para dejar que las disputas contractuales se desarrollen en público añade una dimensión diferente a una situación ya delicada, como descubrió Prescott en 2020, cuando jugó bajo la etiqueta de franquicia después de no llegar a un acuerdo sobre una extensión de contrato.

Lo vivió también en 2021 y el año pasado como agente libre cuando se alcanzaron acuerdos a largo plazo.

Prescott admitió que fue difícil no tomar las cosas de manera personal en sus tratos con Jones y el vicepresidente ejecutivo de personal Stephen Jones, pero tan pronto como se finalizó un contrato, todo se dejó de lado.

"Es cuando se hace el negocio", dijo Prescott. "Y, honestamente, no en este último, pero en el primero, hubo algo de tensión entre mí y los Jones, volviendo a 2020. Estoy jugando bajo la etiqueta de franquicia, me rompo el tobillo y digo que la tensión implicaba que simplemente no estábamos hablando. Honestamente, había veces que los veía y me iba por otro camino, ¿verdad?

"Y luego recibes una llamada telefónica, 'oye, tu agente te llama, conseguimos el acuerdo'. Esto, esto y aquello, ya sabes, celebras. Y luego recibes una llamada justo después de eso, por parte de Jerry".

Además de su propia historia, Prescott ha visto a numerosos compañeros actuales y anteriores pasar por circunstancias similares, incluidos el receptor CeeDee Lamb, el corredor Ezekiel Elliott y el guardia Zach Martin.

"Eso es lo que sucede en los negocios, la gente se emociona y a veces lo hace personal", dijo Prescott. "Pero cuando se cierra el trato, podemos hacer que desaparezca, porque la tensión no era personal para empezar".

Lo que parece estar causando problemas entre Jerry Jones y Parsons es la naturaleza exacta de las conversaciones entre ambos durante la primavera.

Prescott mantuvo conversaciones directas con ambos Jones el año pasado, pero se aseguró de no discutir números, dejando eso a su agente.

Prescott finalmente consiguió su último contrato, un acuerdo de cuatro años que lo convirtió en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, horas antes del inicio de la temporada 2024.

“Sinceramente, no sé si vuelvo a firmar si no tengo esas conversaciones”, dijo Prescott. “Y fue mucho más que los números, por eso esas conversaciones eran necesarias”.

Habiendo estado donde está Parsons ahora, Prescott espera que pronto haya una resolución que satisfaga a ambas partes.

“Y puedo decirlo por experiencia, que es simplemente frustrante, y odio que esté pasando por eso”, dijo Prescott. “Pero, como le he dicho, sigue manejando las cosas de la manera en que lo estás haciendo, y creo que debería ser remunerado”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.