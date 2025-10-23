Presencia de la Guardia Nacional en Washington D.C. divide opiniones entre habitantes

WASHINGTON (AP) — Los soldados y aviadores se pararon en la parte trasera de la miniván negra y prepararon sus armas: bolsas de basura negras y recogedores con mango rojo, y se dirigieron al parque que rodea el centro recreativo.

Para el contingente de la Guardia Nacional de Washington, D.C., desplegado en la capital de la nación, fue su proyecto de embellecimiento número 119 desde que la unidad fue convocada en agosto como parte de la intervención federal de las fuerzas del orden decretada por el presidente Donald Trump. Sus labores han incluido limpiar grafitis en parques, recoger basura y renovar un centro recreativo. Existen planes para que colaboren en un programa de lectura escolar en un área de la ciudad que suele estar desatendida.

Los cientos de elementos de la Guardia Nacional que siguen desplegados en la ciudad, algunos de ellos armados, inquietan a algunos residentes, que ven en ellos la manifestación de un exceso presidencial en la aplicación de la ley. Y aunque existe una profunda desconfianza sobre los motivos del despliegue en general, otras personas ven con cierta aprobación la presencia de la Guardia en Washington, especialmente el enfoque de su contingente local en los esfuerzos de mejora comunitaria.

“Estoy contento con la ayuda”, dijo Sabir Abdul, de 68 años, un residente que suele limpiar la basura y los desechos en el parque que rodea el Centro Recreativo Fort Stevens, en el noroeste de D.C. “Tienen sus propias vidas, pero ahora están aquí, ayudándonos”.

Los sentimientos encontrados sobre el despliegue de la Guardia han obligado a las autoridades locales a encontrar un equilibrio entre oponerse a lo que consideran una flagrante violación de la ya limitada autonomía de la ciudad y el reconocimiento de que al distrito le viene bien la ayuda que, al menos el contingente de la Guardia Nacional de D.C., ha estado proporcionando.

El viernes se escuchará una demanda presentada por el fiscal general de D.C. en la que impugna el despliegue, como parte de una ola de acciones legales en distintas ciudades que enfrentan sus propias intervenciones federales de los organismos de aplicación de la ley.

La Guardia Nacional no solo se ha desplegado en D.C.

Cientos de efectivos de la Guardia Nacional han permanecido en Washington, D.C., desde que Trump emitió una orden de emergencia en agosto para iniciar lo que, según él, era una misión de lucha contra el crimen que también incluyó la toma del departamento de policía local por las fuerzas federales. La orden expiró el mes pasado, pero los aproximadamente 2000 miembros de la Guardia Nacional de D.C.

y ocho estados permanecen en la ciudad, y la mayoría de los contingentes han dicho que planean retirarse para finales de noviembre.

Los militares se han convertido en una presencia constante en la ciudad, patrullando estaciones de metro y vecindarios y apoyando a otras agencias federales de aplicación de la ley en operaciones en las que se han realizado cientos de arrestos y han generado temor en muchas comunidades, especialmente entre los inmigrantes. El presidente republicano ha elogiado la campaña por haber reducido las tasas de criminalidad, que ya estaban disminuyendo.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, una demócrata cuyo presupuesto y leyes de la ciudad son determinados por el Congreso, ha tenido que hallar un precario equilibrio entre apaciguar a Trump y oponerse al despliegue. Ha reconocido que la campaña ayudó a reducir el crimen, mientras argumenta que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional que no pertenecen al estado no ha sido “un uso eficiente de esos recursos”.

En un reciente informe presentado en el proceso legal de D.C., el fiscal general Brian Schwalb argumentó que las unidades de la Guardia operan “como una fuerza de policía militar federal”. En el documento también se indica que había planes para que la Guardia de D.C. pudiera permanecer en la ciudad al menos hasta el próximo verano.

Para algunas personas, eso no es necesariamente algo malo.

Lidiar con sentimientos encontrados sobre la Guardia

En el Distrito 8, que se encuentra en el área histórica pero desatendida del distrito al este del río Anacostia, las autoridades locales aceptaron la invitación de la Guardia de D.C. para colaborar en la mejora comunitaria, a pesar de su oposición general a la presencia de efectivos armados en la ciudad.

Joseph Johnson, miembro de la comisión asesora vecinal, dijo que las tropas de la unidad local de la Guardia han acudido a su distrito varias veces, “prestando ayuda donde la necesitamos”, por ejemplo, en la limpieza alrededor de una escuela y de varias áreas del vecindario de Anacostia. Los miembros de la comunidad han visto que “son personas como ellos. En su mayoría, viven aquí en nuestras comunidades”.

Las autoridades locales debaten sobre si la ayuda que ofrece la unidad local puede separarse de las crecientes amenazas del gobierno de Trump de usar tropas uniformadas en las calles de las ciudades estadounidenses.

Algunos no muestran tolerancia y les preocupa que apoyar incluso los esfuerzos de embellecimiento de la Guardia local pueda ser visto como un respaldo tácito al uso de tropas federales por parte de Trump para apoyar las actividades de aplicación de la ley.

“Trump pone a prueba el sistema para ver hasta dónde puede llegar realmente”, dijo Johnson.

El contingente de la Guardia de D.C., controlado por el presidente, se ha centrado en cuestiones de calidad de vida en la ciudad porque muchos de sus elementos provienen de las comunidades en las que ahora trabajan, dijo el oficial comandante interino de la Guardia de D.C., el general de brigada Leland Blanchard II.

Blanchard dijo que el despliegue continuaría “hasta que el presidente determine que es hora de que hagamos algo diferente”.

“Desde luego, queremos continuar asociándonos con nuestra propia ciudad, nuestra propia gente aquí en el Distrito de Columbia”, dijo a The Associated Press.

Un parque de la ciudad encarna las tensiones sobre la Guardia

En el vecindario de Shepherd Park, que cuenta con una gran diversidad, la noticia de que la Guardia llegaba para realizar esfuerzos de limpieza desató una tormenta de oposición en los grupos de redes sociales de la comunidad. La comisionada de vecindario, Paula Edwards, se vio obligada a explicar que ninguna autoridad local los había invitado.

“Sentimos que su presencia es aterradora para muchos de nuestros votantes”, dijo Edwards en una entrevista. Señaló que la situación es compleja porque los miembros de la Guardia cumplen órdenes. También dijo que los miembros de la Guardia de D.C. eran distintos de otros contingentes estatales porque son conscientes de las sutilezas y el carácter de la ciudad. Afirmó que las actitudes públicas en su comunidad iban desde “dejemos que los miembros de la Guardia limpien el parque” hasta algunos que buscan avergonzarlos.

Edwards dijo que, en circunstancias diferentes, estaría contenta de ver a la Guardia allí, pero “solo después de que este despliegue termine”.

Valencia Mohammed, quien lidera una asociación local de inquilinos, dijo que se había comunicado con la Guardia para solicitar ayuda para limpiar. Simplemente quería que el parque estuviera limpio, lo que incluye el retiro de elementos potencialmente peligrosos que podrían dañar a los niños. Mohammed, de 74 años, dijo que generalmente limpiaba el parque, junto con otros residentes mayores.

Señaló que creía que las autoridades locales se oponían a los esfuerzos de limpieza de la Guardia porque “no querían dar a entender que apoyaban algún esfuerzo de Trump, aun si era bueno para la comunidad”.

“Solo quería que nuestro parque estuviera embellecido”, dijo, “lo cual es algo que ninguno de los comisionados ha hecho”.

