Presencia de medusas paraliza la mayor central nuclear de Francia

La mayor central nuclear de Francia y Europa Occidental paralizó este lunes sus actividades por la "presencia masiva" de medusas en las estaciones de bombeo de agua que sirven para enfriar los reactores, indicó el grupo energético EDF.

La central de Gravelines, en el norte de Francia, cuenta con seis reactores, de los cuales cuatro se detuvieron automáticamente por la presencia de medusas. Los otros dos estaban fuera de servicio por mantenimiento.

Estas paradas automáticas de las unidades 2, 3, 4 y 6 "no tuvieron consecuencias en la seguridad de las instalaciones, la seguridad del personal o el medio ambiente", asegura EDF en su sitio web.

Según el grupo, las tres primeras se detuvieron el domingo entre las 23:00 (21:00 GMT) y la medianoche, "de acuerdo con los dispositivos de seguridad y protección del reactor", y la 6 el lunes a las 06:20.

"Los equipos de la central están movilizados y actualmente realizan los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción con total seguridad", agregó.

Gravelines, la central nuclear con más potencia de Europa Occidental, cuenta con seis reactores de 900 MW y debería albergar dos reactores EPR2, de 1600 MW cada uno, a partir de 2040.