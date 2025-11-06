Presencia policial y manifestaciones marcan el Aston Villa-Maccabi Tel-Aviv, partido "de alto riesgo"

Más de 700 policías fueron desplegados el jueves en Birmingham debido al choque de Europa League entre Aston Villa y Maccabi Tel-Aviv, considerado de alto riesgo, y para el que el club inglés no permitió la entrada a aficionados israelíes alegando preocupación "por la seguridad".

Antes del partido, que arrancó a las 20:00 GMT, hubo dos manifestaciones en las cercanías del estadio.

Cerca de 200 manifestantes propalestinos se reunieron en los aledaños del estadio Villa Park, realizaron cánticos de "Free Palestine" (Palestina libre) y mostraron pancartas pidiendo el boicot a Israel y su exclusión del fútbol internacional.

En el otro extremo del estadio, varias decenas de manifestantes ondearon banderas israelíes y mostraron carteles en los que se leía "Mantengan el antisemitismo fuera del fútbol". La policía los acompañó hacia la salida poco antes del inicio del partido.

Birmingham es la segunda ciudad más poblada de Reino Unido, con una importante población musulmana. En los últimos dos años la ciudad ha sido escenario de grandes manifestaciones propalestinas.

La policía británica catalogó el partido de "alto riesgo", citando los "violentos enfrentamientos y crímenes de odio" que se vivieron en noviembre de 2024 en Ámsterdam, durante un partido de Europa League entre el Ajax y el Maccabi.

Aquel partido encendió la chispa de altercados entre los locales y los aficionados israelíes presentes en la capital neerlandesa. Los incidentes explotaron a lo largo de dos días, en los cuales aficionados del club de Tel Aviv realizaron cánticos antiárabes, vandalizaron un taxi y quemaron una bandera palestina.

Periodistas de la AFP constataron una fuerte presencia policial alrededor del estadio, donde la situación se mantuvo calmada a lo largo de la tarde.

El Aston Villa pidió a sus aficionados que no mostrasen mensajes políticos durante el partido, algo prohibido en el reglamento de la UEFA bajo sanción de "expulsión inmediata" y "prohibición de acceder al estadio".

