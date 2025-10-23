Presentada la candidatura conjunta de La Palma y Tenerife para albergar la sede del Centro Nacional de Vulcanología

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Cabildo de La Palma ha registrado oficialmente la candidatura conjunta de las islas de Tenerife y La Palma en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica para albergar la sede del Centro Nacional de Vulcanología (CNV).

La propuesta, fruto de la colaboración entre ambas corporaciones insulares, plantea una sede compartida, con la sede principal en La Palma y una subsede en Tenerife.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, precisó que "es un gran día para Canarias, para la isla de La Palma y la isla de Tenerife", a la vez que expresó su orgullo de "haber presentado esta candidatura conjunta para albergar el Centro Nacional de Vulcanología en Canarias, entre La Palma y Tenerife".

"Ambas hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para que sea una candidatura incontestable, para que la ciencia, la vulcanología y los centros de referencia se instalen aquí, de una forma descentralizada, que no todo esté en Madrid", indicó.

Dávila abundó que el CNV ha de ser "un referente a nivel mundial" y ese es "el esfuerzo y el empeño" que han puesto ambas corporaciones, elogiando, además, el trabajo de los técnicos para que esta candidatura sea "la mejor de todas, anteponiendo los intereses de Canarias por encima de los egoísmos, por una ciencia puntera, donde permita prevenir y prever los episodios vulcanológicos y eruptivos que pueden sucederse en las islas".

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó que se da "un paso más en un objetivo trazado hace mucho tiempo y en el que se viene trabajando desde principio de legislatura, este es un punto importante que acerca al momento de la decisión".

"Nosotros venimos trabajando conjuntamente mientras otros se empeñan en sembrar pleitos. Esta es una muy buena solución para Canarias y lo importante es que este centro nacional esté en las islas", comentó.

El presidente palmero indicó en que La Palma está "viviendo aún un proceso traumático y Tenerife vive ahora procesos previos como lo hizo La Palma en 2017" por lo que "ambos territorios" cuentan con las características para acoger el centro.

Esta iniciativa, subrayó, "viene a sumarse al trabajo que ha realizado La Palma de potenciar el trabajo vinculado a las instituciones científicas".

El acuerdo se enmarca en el procedimiento iniciado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España el pasado 2 de septiembre de 2025 para determinar la ubicación física del nuevo centro.

Este organismo nacional, autorizado por la Ley 31/2022, tiene como objetivo coordinar la investigación, predicción y mitigación de los fenómenos volcánicos en el territorio español, recoge una nota del Cabildo.

La propuesta se fundamenta en criterios científicos, técnicos y sociales.

Así, la erupción de Cumbre Vieja en 2021 evidenció la necesidad de contar con un centro de referencia en materia vulcanológica y sitúa a La Palma como el epicentro natural de esta actividad, mientras que Tenerife aporta un ecosistema científico y universitario consolidado, con más de 25 años de investigación volcánica, con instituciones de primer nivel como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y la Universidad de La Laguna; el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER); laboratorios punteros como el IGN, el IGME, el IEO entre muchos otros, además de infraestructuras plenamente operativas como los laboratorios de geoquímica; instrumentación avanzada para la vigilancia volcánica y el supercomputador Teide-HPC.