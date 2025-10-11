LA NACION

Presentada una denuncia por una agresión sexual en Valdespartera

Presentada una denuncia por agresión sexual en Valdespartera

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presentada una denuncia por una agresión sexual en Valdespartera
Presentada una denuncia por una agresión sexual en Valdespartera

ZARAGOZA, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha informado de la interposición de una denuncia por una presunta agresión sexual ocurrida esta pasada madrugada en las inmediaciones del recinto ferial del barrio de Valdespartera de Zaragoza.

El grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional ha abierto una investigación mientras el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la suspensión esta tarde a las 17 horas de los actos culturales durante cinco minutos en señal de repulsa ante este hecho.

En una declaración institucional, el consistorio zaragozano expresa su rechazo ante los hechos de violencia sexual ocurridos en la ciudad y muestra su apoyo y solidaridad a la víctima.

"Nos reafirmamos, una vez más, en nuestra repulsa y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud que se produzca en nuestra ciudad y nuestro compromiso con la prevención y erradicación de estas actitudes y comportamientos, para conseguir una semana del Pilar libre de agresiones sexistas en las que todas las personas puedan disfrutar de los espacios con seguridad y libertad", traslada.

Por ello, insta a la ciudadanía a implicarse en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres, a reaccionar ante cualquier actitud, conducta o agresión sexista que pueda darse en el día a día y también, en la semana del Pilar, a no mirar para otro lado, a no ser cómplices.

Para desterrar estas actitudes y comportamientos es necesaria la participación de toda la sociedad.

Por todo esto y para mostrar el rechazo y la condena a cualquier tipo de violencia o agresión sexista, además de la suspensión simbólica de los actos culturales programados este sábado, el Ayuntamiento convoca este domingo a las 11.30 horas a un paro de un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento.

LA NACION
Más leídas
  1. Las pruebas de Lionel Scaloni en el 1 a 0 a Venezuela en Miami: quiénes dejaron mejores impresiones
    1

    Argentina consiguió un triunfo experimental sobre Venezuela: Scaloni probó jugadores para el Mundial

  2. Quién era el músico y modelo argentino asesinado en México
    2

    Quién era Federico Dorcazberro, el músico y modelo argentino asesinado en México

  3. El peronismo se presentará dividido o con desprendimientos de sectores díscolos en ocho provincias
    3

    Elecciones: el peronismo se presentará dividido o con desprendimientos de sectores díscolos en ocho provincias

  4. Goleador y campeón con tres grandes: su pasión por la F1 y la reveladora charla con Cruyff poco antes de su muerte
    4

    Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”

Cargando banners ...