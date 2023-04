Presentada una queja disciplinaria contra la procuradora de Colombia por presunta intervención política

El senador colombiano por el Polo Democrático Iván Cepeda ha anunciado este domingo que ha presentado una queja disciplinaria contra la procuradora, Margarita Cabello, por presunta intervención política.

La Procuraduría General de Colombia solicitó este fin de semana que se declarase inexistente la ley 'Paz Total' aprobada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para facilitar la negociación con grupos armados, ya que estaría incumpliendo la ley al tratar una norma de seguridad ciudadana y sistema judicial sin haber sido consultado con el órgano encargado, el Consejo Superior de Política Criminal.

Cepeda también presentó este viernes una denuncia ante la Comisión de investigaciones y acusaciones del Congreso contra el fiscal general, Francisco Barbosa, por delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoridad, intervención en política y abuso de función pública.

"Entre los hechos se destacan los constantes ataques a la paz, los falsos señalamientos relacionados con la política de drogas del gobierno nacional y el presunto uso del cargo con fines políticos y electorales, en un intento por desequilibrar al Gobierno del presidente Gustavo Petro", señaló Cepeda.

Barbosa, durante un evento celebrado en la capital dominicana de Santo Domingo y ante la presencia de fiscales y procuradores iberoamericanos, manifestó que el Gobierno colombiano había lanzado en el Congreso propuestas para legalizar el narcotráfico.

"A través del Congreso, el Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia y los colombianos", dijo Barbosa.

Tanto Petro como Cepeda criticaron estas declaraciones, el mandatario denunció que el fiscal había perpetrado "una verdadera calumnia", mientras que el senado acusó a Barbosa de "traición a la patria" por "injuriar" al país en un foro internacional.

Europa Press