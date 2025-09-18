Presentado en París un retrato de Picasso de Dora Maar “desconocido”

Un retrato del pintor español Pablo Picasso de su musa Dora Maar fue presentado este jueves en una casa de subastas de París, un cuadro prácticamente "desconocido" del público general, según los expertos que lo desvelaron.

Titulado "Buste de femme au chapeau à fleurs (Dora Maar)", el cuadro fue pintado en julio de 1943 y estuvo en manos de la familia propietaria desde 1944.

Se trata de un lienzo "desconocido" del gran público puesto que nunca fue expuesto, salvo en una muestra privada que organizó el pintor en su taller en aquellos años, explicó el subastador Christophe Lucien.

El lienzo de estilo cubista y lleno de color muestra el rostro de Dora Maar con un tocado de flores y una expresión triste, y está "estimado en ocho millones de euros" (US$9,5 millones), según Lucien. Será subastado el 24 de octubre.

Es una obra "excepcional", que marca "un hito en la historia del arte y la de Picasso", precisó Agnès Sevestre-Barbé, especialista de Picasso que presentó la obra.

Cuando Picasso pintó el cuadro, ya conocía a la que sería su nueva compañera, Françoise Gilot. Eso podría explicar el aire de tristeza en la cara de Dora Maar, según Sevestre-Barbé.

Hasta ahora, los especialistas del maestro malagueño sólo conocían este retrato, autentificado por la administración Picasso, en blanco y negro, gracias al catálogo oficial de sus obras, según la casa de subastas Drouot.

Unas fotografías de Brassaï, amigo de Picasso, tomadas en el taller parisino del pintor muestran también la existencia del cuadro.

ls-es/avl