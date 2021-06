Presentamos el smartphone 5G más económico del país, solo con el líder 5G del país

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--jun. 30, 2021--

El nuevo REVVL trae acceso a 5G al alcance de todos. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy el lanzamiento del smartphone 5G más económico del país, el REVVL V+ 5G, disponible exclusivamente en T‑Mobile y Metro by T‑Mobile. Para celebrar la llegada del smartphone 5G más económico en la red 5G más grande, rápida y ahora, según umlaut, más confiable, T‑Mobile también lanzará un juego AR 5G. Comprueba qué tan rápido eres para activar el mapa de la red 5G nacional de T‑Mobile y podrías ganar un REVVL gratis. El nuevo smartphone estará disponible en tiendas Metro a partir del 12 de julio, y en tiendas T‑Mobile y en línea a partir del 23 de julio.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210630005651/es/

(Photo: Business Wire)

“Cuando decimos que esto es solo el comienzo, lo decimos en serio. Apenas tres meses después de haber lanzado el Gran cambio a 5G, continuamos derribando los obstáculos que le impiden a la gente acceder a una fabulosa experiencia 5G”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Los smartphones REVVL siempre han tenido como objetivo ofrecer una experiencia con todo y sin renunciar a nada: excelentes funciones a un buen precio. Y el REVVL V+ 5G sienta un nuevo precedente para la industria”.

Excelente calidad a un precio increíble

Una vez más, la línea REVVL logra ese punto ideal donde puede ofrecer especificaciones de lujo sin tener un precio de lujo, ya que su precio se ubica apenas por debajo de los $200. El nuevo smartphone REVVL 5G posee una gran pantalla HD+ de 6.82” con cámara trasera triple y cámara frontal de 16 MP. Viene equipado con una enorme batería de 5,000 mAh, además de un sensor dactilar y desbloqueo por reconocimiento facial para ofrecer seguridad de primer nivel. ¿Quieres verlo en acción? Echa un vistazo al video del unboxing aquí: https://youtu.be/6KZX68KP750

Gana en grande; juega al máximo

T‑Mobile es el líder 5G del país con la red 5G más grande, rápida y confiable, y el nuevo smartphone REVVL V+ 5G se conecta a la 5G de rango extendido de T‑Mobile para obtener cobertura nacional y a la 5G de ultracapacidad para velocidades superrápidas. Para celebrar todas estas victorias en 5G, T‑Mobile lanzará un juego de AR que desafía a los clientes a activar el mapa de la red 5G nacional de T‑Mobile lo más rápido posible. No solo es divertido, sino que además podrías ganar un REVVL V+ 5G gratis. Neville Ray, presidente de tecnología de T‑Mobile, seleccionará al azar algunos de los puntajes más altos que se publiquen en Twitter y les enviará a los ganadores un dispositivo gratis. Para jugar, solo tienes que escanear el código QR que aparece a continuación y tuitear una captura de pantalla de tu puntaje con #Leaderin5G y #sweepstakes para tener la oportunidad de ganar.

La red 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a 300 millones de personas en un área de 1.6 millones de millas cuadradas; eso equivale a casi 2 veces más cobertura que AT&T y 4 veces más que Verizon. Cubre el 92% de las autopistas interestatales en todo Estados Unidos, en comparación con apenas el 68% de AT&T y el 51% de Verizon. Además, ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier amplía su liderazgo al activar la red 5G de ultracapacidad a lo largo del país y llevar altas velocidades 5G a más lugares que nadie. La 5G de ultracapacidad puede ofrecer velocidades promedio de 325 Mbps con picos de 1 Gbps y actualmente cubre a 150 millones de personas.

Veamos las especificaciones del dispositivo

Cómo obtener el nuevo REVVL V+ 5G

El nuevo REVVL estará disponible en tiendas Metro a partir del 12 de julio y en tiendas T‑Mobile y en línea en es.t‑mobile.com a partir del 23 de julio. El precio regular del dispositivo (o FRP) tanto en T-Mobile como en Metro es de $199.99.

Los clientes de T‑Mobile pueden llevarse el REVVL V+ 5G por $8.34 al mes ($0 de pago inicial; precio regular: $199.99), durante 24 meses con el Plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile, con calificación crediticia.

¿Estás atado al plan de una compañía de servicio móvil con datos limitados?

En la actualidad, millones de personas en este país están atados a planes de datos limitados de Verizon o AT&T la mayoría sin acceso a 5G o con acceso limitado. Pero gracias a la innovación Un‑carrier más reciente de T‑Mobile que implementó el Gran cambio a ilimitado, todas esas personas podrán acceder a AMBAS cosas: datos ilimitados para smartphones Y TAMBIÉN acceso total a la amplia red 5G de T‑Mobile, que incluye ultracapacidad y rango extendido, todo a un precio igual o mejor que la oferta actual de las otras compañías de servicio móvil para planes de datos limitados.

Para obtener más información sobre el nuevo REVVL en Metro, visita https://hola.metrobyt-mobile.com/revvl-best-budget-smartphones. Y muy pronto, más información acerca de T-Mobile. Para echarle un vistazo al nuevo juego de AR, visita: www.tmobile-ar-game.com/.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

La cobertura no está disponible en algunas áreas; para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función. La red 5G más confiable: según un informe de auditoría realizado por la empresa umlaut con datos de convocatoria abierta sobre experiencia de los usuarios de septiembre 2020 a febrero 2021. Detalles completos en: www.umlaut.com/en/benchmarking/USA. La red 5G más rápida: premios Opensignal – Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., abril 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 15 de diciembre de 2020 al 14 de marzo de 2021. © 2021 Opensignal Limited. Sorteo del juego de realidad aumentada: SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Abierto a habitantes de los 50 estados de EE. UU., DC y PR. Para mayores de 18 años. Para conocer fechas y horas de participación y leer el reglamento completo, visita https://www.t-mobile.com/news/revvl-contest-rules-and-regulations. Nulo donde esté prohibido. Cobertura de autopistas interestatales: según un análisis realizado por T‑Mobile de Ookla® CoverageRight™ del 1. er trimestre de 2021 y escaneos 5G de Speedtest Intelligence® en el 1. er trimestre de 2021.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: https://es.t‑mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210630005651/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.

MediaRelations@T‑mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.

investor.relations@T‑mobile.com

https://investor.T‑mobile.com

Keyword: united states north america washington

Industry keyword: consumer technology mobile/wireless telecommunications hispanic internet

SOURCE: T‑Mobile US Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/30/2021 09:56 am/disc: 06/30/2021 09:56 am

http://www.businesswire.com/news/home/20210630005651/es

AP