Presentan cargos de violación y agresión sexual contra hijo de la princesa heredera de Noruega

OSLO, Noruega (AP) — La policía de Oslo anunció el viernes cargos contra Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, por múltiples delitos, incluyendo violación, agresión sexual y daño corporal, tras una investigación de varios meses de un caso que involucró a un "número de dos dígitos" de presuntas víctimas.

Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del heredero al trono, el príncipe Heredero Haakon, ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado varias veces en 2024 en medio de acusaciones de violación y bajo cargos preliminares de daño corporal y daños en propiedad ajena.

El abogado de la policía de Oslo, Andreas Kruszewski, dijo que Høiby cooperó durante los interrogatorios policiales, los cuales ya han concluido. La evidencia en el caso se obtuvo de fuentes que incluyen mensajes de texto, testimonios de testigos y registros policiales, según el abogado de la policía.

Los cargos incluyeron un caso de violación con penetración y dos casos de violación sin penetración, cuatro casos de agresión sexual y dos casos de daño corporal, detalló Kruszewski en una conferencia de prensa.

"No puedo dar más detalles sobre el número de víctimas en el caso más allá de confirmar que es un número de dos dígitos", afirmó.

En un correo electrónico a The Associated Press, el abogado defensor Petar Sekulic dijo que Høiby "toma absolutamente las acusaciones muy en serio, pero no reconoce haber cometido ningún delito en la mayoría de los casos, especialmente en los casos relacionados con abuso sexual y violencia".

El palacio real no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico por la AP. El palacio fue citado por la agencia de noticias noruega NTB diciendo que no comentará mientras el caso siga su curso a través de los "procedimientos normales".

El caso fue noticia principal en Noruega, donde la familia real es popular.

Høiby, de 28 años, vivió anteriormente con la pareja real y sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, pero ahora vive en una casa separada cercana, según Sekulic.

Høiby permanece en libertad a la espera de un posible juicio y tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal dictamine lo contrario.

Conocido cariñosamente como "Pequeño Marius", Høiby creció bajo el ojo público disfrutando de la misma riqueza y privilegios que sus hermanos reales, aunque su padre biológico, Morton Borg, cumplió condena en prisión por delitos de drogas y violencia. Høiby ha reconocido el uso de cocaína y la adicción.

La futura reina de Noruega fue noticia en 2001 cuando se casó con Haakon porque era madre soltera que había llevado una vida desenfrenada con un compañero que había sido condenado por cargos de drogas.

