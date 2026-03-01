Presentan en Barcelona el primer "teléfono-robot" potenciado por IA, la víspera del MWC

El fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor presentó en Barcelona este domingo, la víspera de la apertura del Congreso Mundial de la Telefonía Móvil (MWC), su primer "teléfono-robot" potenciado por inteligencia artificial.

Visualmente, este 'smartphone' se parece a un teléfono de última generación, pero sobre él va fijada, mediante un brazo mecánico, una pequeña cápsula que se despliega con una cámara, que da la impresión de ser la cabeza de un robot.

Este "compañero" digital puede asentir y mover la cabeza en función de las preguntas que se le haga, detalló Honor, que prevé comercializar este "teléfono-robot" a partir "del segundo semestre" de este año.

"Es una revolución entre el ser humano y la máquina" en un momento en que "la IA está transformando el mundo a una velocidad fulgurante", destacó durante su presentación el presidente de Honor, James Li, que no precisó, sin embargo, qué precio tendrá.

El aparato es "un compañero que realmente nos entiende (...), puede girar, hacer gestos y hablar", prosiguió ante numerosos expertos del sector del móvil reunidos en el Palacio de Congresos de Barcelona, en el noreste de España.

Honor, con sede en la ciudad china de Shenzhen, aspira a "pasar de ser un fabricante de teléfonos inteligentes" a convertirse en un proveedor "global" de dispositivos de IA, subrayó James Li en su discurso.

Fundada en 2013 por el gigante Huawei antes de ser vendida en 2020 a un consorcio chino, Honor emplea a más de 14.000 trabajadores en todo el mundo, según su página web.

En diciembre, la empresa surcoreana Samsung presentó su primer teléfono plegable en tres partes, un año después que Huawei, en un sector sacudido por la popularización de la IA.