Presentan en estadio de Medias Blancas mensaje del papa León XIV sobre la esperanza

En sus primeras palabras dirigidas específicamente a los estadounidenses, el papa León XIV les dijo a los jóvenes el sábado cómo encontrar esperanza y significado en sus vidas a través de Dios y en el servicio a los demás.

"Muchas personas que sufren de diferentes experiencias de depresión o tristeza pueden descubrir que el amor de Dios es verdaderamente sanador, que trae esperanza", afirmó el primer papa estadounidense en un video transmitido en la pantalla gigante del estadio de béisbol de los Medias Blancas en Chicago.

El evento, organizado por la Arquidiócesis de Chicago en honor a su reciente elección como papa, se llevó a cabo en la ciudad natal de León y en el estadio de su equipo favorito de las Grandes Ligas. León aprovechó la oportunidad para hablar directamente a los jóvenes, vinculando su mensaje al año jubilar de esperanza de la Iglesia Católica que fue declarado por el papa Francisco.

En el mensaje del sábado, León instó a quienes escuchaban en el estadio y en línea a ser faros de esperanza capaces de inspirar a otros.

"Compartir ese mensaje de esperanza entre nosotros, en el alcance, en el servicio, en buscar maneras de hacer de nuestro mundo un lugar mejor, da verdadera vida a todos nosotros y es un signo de esperanza para todo el mundo".

El programa de la tarde, presentado por el locutor de los Bulls de Chicago, Chuck Swirsky, destacó las raíces de León, incluyendo música del Coro de la Escuela Secundaria Católica Leo de la ciudad y un músico de Perú, según el programa del evento. También hubo una discusión con un exprofesor del papa, así como un compañero de clase de la secundaria y colega agustino.

El evento también celebró la mezcla de catolicismo y béisbol, incluyendo una invitación especial del equipo para que Leo lance el primer lanzamiento ceremonial en un futuro juego de los Medias Blancas.

León, anteriormente Robert Prevost, fue elegido el 8 de mayo, convirtiéndose en el primer papa estadounidense en los 2000 años de historia de la iglesia. Dedicó su carrera a servir como misionero agustino y ministrar en Perú antes de asumir la poderosa oficina de obispos del Vaticano. Sucedió al papa Francisco, quien falleció el 21 de abril.

"Cuando veo a cada uno de ustedes, cuando veo cómo la gente se reúne para celebrar su fe, descubro por mí mismo cuánta esperanza hay en el mundo", expresó Leo en el mensaje de video.

El programa iba a ser seguido por una misa celebrada por el Cardenal Blase Cupich, el arzobispo de Chicago que formó parte del cónclave que eligió a León.

