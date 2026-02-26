Presentan en Suiza denuncia contra vicecanciller iraní por crímenes de lesa humanidad

Un ciudadano suizo-iraní formalizó ante la justicia de Suiza una denuncia contra el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, por crímenes de lesa humanidad, anunciaron este jueves a AFP los abogados del querellante.

La denuncia acusa a Qaribabadi de "graves crímenes contrarios al derecho internacional" en su país, como "coautor" o como "responsable", y por ello pide la detención del diplomático.

"Esperamos de las autoridades helvéticas que procedan a la detención del imputado lo antes posible. No hay otra opción", declararon a la AFP los abogados franceses del denunciante, William Bourdon y Philippine Vaganay.

Contactado por la AFP, el Ministerio Público de la Confederación Suiza confirmó la recepción de esta "denuncia penal".

La misma "se está examinando actualmente conforme al procedimiento habitual", añadió la fuente, para precisar que la presentación de una denuncia penal no implica necesariamente la apertura de un procedimiento judicial.

La denuncia recuerda que el actual vicecanciller iraní era un alto responsable del poder judicial en 2022, cuando ocurrió la oleada de protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, que falleció en detención tras haber sido arrestada supuestamente por haber infringido el estricto código de vestimenta que rige en la república islámica

La detención de Qaribabadi "es imperativa tanto a la luz de la ley helvética como del derecho internacional", apuntaron los abogados.

El autor de la denuncia pasó 10 años en cárceles iraníes antes de conseguir refugio en Suiza.

Desde 2011, Suiza reconoce una competencia universal para juzgar determinados crímenes graves en virtud del derecho internacional.

Qaribabadi estuvo a principios de semana en Ginebra, donde intervino ante la Conferencia de Desarme y el Consejo de Derechos Humanos.

Sin embargo, se desconocía si seguía en Ginebra este jueves, mientras se celebraban nuevas conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de la república islámica.