Presidencia francesa presenta nuevo gabinete mientras se intensifica la presión presupuestaria

Por Mathieu Rosemain y Elizabeth Pineau

PARÍS, 12 oct (Reuters) -

La Presidencia francesa anunció el domingo la nueva formación del gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu, que volvió a nombrar ministro de Economía a Roland Lescure, estrecho aliado de Emmanuel Macron.

El último gobierno de Lecornu sólo duró 14 horas. Lescure toma el relevo de Bercy en un momento en que el Gobierno está sometido a una intensa presión para sacar adelante un presupuesto para 2026 en un Parlamento profundamente dividido.

Lecornu se había comprometido a presentar un gabinete de "renovación y diversidad", pero mantuvo a sus anteriores candidatos para los tres puestos más importantes, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, y el ministro de Justicia, Gerald Darmanin.

El cambio más notable en la lista de ministros fue la llegada de Laurent Núñez, ministro del Interior y Jefe de la Policía de París, que sustituye a Bruno Retailleau, líder del partido conservador Los Republicanos y que alberga sus propias ambiciones presidenciales.

Lecornu se reunió con el presidente Emmanuel Macron para elaborar la lista el domingo por la noche, dos días después de su reelección como primer ministro y en medio de la peor crisis política de Francia en décadas.

Macron está bajo presión para presentar rápidamente un presupuesto que cumpla con los plazos constitucionales, y la oficina del presidente dice que la propuesta debe estar lista el miércoles para cumplir con los requisitos. La formación de un gabinete es una condición formal para presentar un presupuesto.

Lecornu dimitió la semana pasada tras sólo 27 días en el cargo, cuando la elección de su gabinete enfureció a los miembros de su coalición de centro-derecha. Retoma el cargo bajo una nube de incertidumbre: la extrema izquierda se ha comprometido a presentar una moción de censura el lunes, mientras que los socialistas -que tienen poder para derrocarle- mantienen abiertas sus opciones.

Francia lleva meses sumida en una crisis en la que una serie de gobiernos minoritarios luchan por aprobar medidas de reducción del déficit en un Parlamento truculento en el que muchos ya miran a la carrera para suceder a Macron en 2027.

Lecornu nombró a Catherine Vautrin, una veterana de centro-derecha, para sustituirle como ministra de Defensa.

Anteriormente fue ministra de Trabajo en el Gobierno del exprimer ministro François Bayrou, y también fue ministra con el expresidente conservador Jacques Chirac.

Núñez, el nuevo ministro del Interior, es licenciado por la elitista École Nationale d'Administration (ENA) y ha ocupado puestos clave en el aparato de seguridad francés, entre ellos el de jefe de la agencia de inteligencia interior DGSI. El año pasado veló por la seguridad de París durante los Juegos Olímpicos. (Reporte de Mathieu Rosemain; reporte adicional de Elizabeth Pineau; edición de Alex Richardson, Ros Russell y Richard Lough. Editado en español por Natalia Ramos)