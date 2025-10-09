Presidencia israelí dice esperar una visita de Trump el domingo
La oficina de la Presidencia israelí afirmó este domingo que espera que el presidente estadounidense
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La oficina de la Presidencia israelí afirmó este domingo que espera que el presidente estadounidense Donald Trump visite el país el domingo, después de que el mandatario norteamericano anunciara un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás.
Un evento programado el domingo en la residencia del presidente israelí en Jerusalén se anuló "a la luz de la esperada liberación de los rehenes y (...) la futura visita del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a Israel", indicó el jueves la oficina del presidente israelí, Isaac Herzog.
"Se tomó la decisión debido a los cierres de seguridad previstos en Jerusalén por la visita y los acontecimientos históricos de los próximos días".
glp/jd/jsa/jvb/mb
LA NACION
Otras noticias de Donald Trump
Más leídas
- 1
Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese
- 2
Caribe en estado puro: aguas cristalinas y pueblitos que parecen de película
- 3
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
- 4
The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata