Presidenciable opositor de Colombia promete bombardear a narcos con respaldo de EEUU

El principal de la derecha de Colombia declaró el miércoles a las AFP que en sus primeros 90 días en el cargo implementaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para doblegar a los carteles de la cocaína

En su sede de campaña en Bogotá, Abelardo de la Espriella, del movimiento "Defensores de la Patria", aseguró que implementaría un "plan de choque" para recuperar el control de las zonas controladas por guerrillas y narcos, con bombardeos y fumigaciones, sin descartar el uso de aviones de guerra estadounidenses

La idea es "empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación", dijo el abogado de 47 años, que se hace llamar "El Tigre"