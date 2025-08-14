Presidenciales bolivianas, en pos de transparencia

El TSE anunció este viernes que los jurados de cada mesa de votación están obligados a mostrar el acta electoral por cinco minutos una vez que se complete el conteo de votos. Esta medida permitirá a cualquier ciudadano o delegado de partido tomar fotografías o escanear el documento, lo que busca garantizar la transparencia del proceso.

Además, para evitar alteraciones, cada acta tiene doce copias que replican los datos escritos en el original. También se colocará un sticker transparente sobre la información para evitar cualquier intento de adulteración del documento.

En las elecciones generales de este domingo, 7,9 millones de bolivianos inscritos en el Padrón Electoral están habilitados para elegir a las máximas autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las mesas de votación abrirán a las 8 (hora local, 12 GMT) y funcionarán por ocho horas; en caso de algún retraso, el horario se extenderá para compensar el tiempo perdido.

Las elecciones generales se desarrollan en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas y de una división sin precedentes del MAS.

Entre el voto nulo promovido por Evo Morales y la dispersión del campo progresista, la derecha se perfila para capitalizar el descontento social y reabrir la senda neoliberal que el socialismo había clausurado durante veinte años.

El MAS, fundado por Morales (presidente de 2006 a 2019) y también al que perteneció Arce, llegó al poder en 2005, cuando el líder indígena derrotó en las urnas a los candidatos de la derecha neoliberal con el histórico 54% de respaldos para inaugurar el Proceso de Cambio de la Revolución Democrática y Cultural con Nacionalización de los recursos naturales y refundación de Bolivia con Asamblea Constituyente.

La posible pérdida de su personalidad jurídica amenaza al oficialista MAS, que fue la principal fuerza política en Bolivia y que ahora, además de estar dividido en varios frentes, se ubica por debajo del 3% en la intención de voto de cara a las elecciones generales del domingo.

Morales, que no puede ser candidato por una disposición constitucional, alienta el voto nulo junto a sus seguidores que trataron de forzar su candidatura con protestas.

En ese contexto, dos candidatos presidenciales encabezan las preferencias, según los sondeos y, si ninguno de ellos gana por el margen mínimo establecido en la ley (más del 50% de los sufragios válidos emitidos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos con el segundo), el país se perfilará a una vuelta electoral el 19 de octubre.

El candidato con mayor intención de voto es Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, quien tiene el 21,2%, según la medición, elaborada con base en 2700 encuestas realizadas del 2 al 6 de agosto en 79 ciudades del país.

A Doria Medina, empresario y exfuncionario, le sigue el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, candidato de la centro-derecha postulado por Libertad y Democracia, quien tiene el 20% de las preferencias. En el tercer lugar se ubica Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, con el 8,3% de la intención de voto.

Luego le siguen Manfred Reyes, un ex militar alcalde de Cochabamba; Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular (desprendimiento de MAS), quien fue cercano del expresidente Morales, de quien se distanció y más atrás, Pavel Aracena, de Libertad y Progreso; y Eva Copa, del Movimiento de Renovación Nacional. (ANSA).