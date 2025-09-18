Presidenta de comisión de investigación de la ONU sobre Gaza espera que los dirigentes israelíes sean juzgados

Navi Pillay, la presidenta de la Comisión Independiente de Investigación de la ONU que acusa a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza, afirmó ver paralelismos con las masacres en Ruanda en 1994, por lo que espera que los dirigentes israelíes sean juzgados.

"La justicia es lenta", afirmó en una entrevista con AFP la exmagistrada sudafricana.

Pero, "como lo dijo (Nelson) Mandela, siempre parece imposible hasta que se logra. No creo que sea imposible que haya arrestos y juicios" en el futuro, sostuvo la jurista de 83 años que presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y que investigó el genocidio de 1994.

La comisión investigadora que preside Pillay, que no habla en nombre de la ONU, publicó un informe el martes que concluyó que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza, una acusación que las autoridades israelíes rechazan de plano.

Los investigadores concluyeron que el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación".

Israel negó "categóricamente" los señalamientos en ese "informe sesgado y mentiroso", indicó.

Pillay, ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, considera que son evidentes los paralelismos con el caso de Ruanda, donde en 1994, unas 800.000 personas fueron masacradas, en su mayoría tutsi, pero también personas moderadas pertenecientes a etnia hutu.

La jurista recordó que haber visto entonces aquellas imágenes de civiles asesinados y torturados la marcó "de por vida".

"Veo similitudes" con lo que está ocurriendo en Gaza, declaró tras señalar que observa "el mismo tipo de métodos".

Pillay dijo que los dirigentes israelíes han hecho declaraciones, entre ellas referirse a los palestinos como "animales", que recuerdan la retórica de demonización de los tutsis utilizada durante el genocidio de Ruanda.

Para la jurista, en ambos casos se "deshumaniza" a una población y se da a entender que "está bien matarlos".

- "Traumático" -

La Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant en 2024 por presuntos crímenes de guerra.

Pillay admitió que garantizar que haya una rendición de cuentas no será fácil y destacó que la CPI no cuenta con su propio "sheriff" ni con fuerzas policiales para llevar a cabo los arrestos.

Sin embargo, afirmó que la presión popular puede provocar un cambio, como ocurrió en su país natal.

“Yo nunca pensé que el apartheid fuera a terminar mientras yo estuviera viva”, contó.

Pillay cuenta con una trayectoria impresionante: logró ejercer como abogada en Sudáfrica durante el apartheid, a pesar de ser de origen indio y defendió a activistas contra este régimen; luego fue magistrada cuando llegó la democracia, integró la CPI y después fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Su última misión fue presidir la Comisión Internacional Independiente, que acababa de ser creada, para investigar atropellos a los abusos de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados y en Israel.

Desde entonces, ella y sus dos comisionados adjuntos enfrentaron una avalancha de acusaciones de parcialidad y antisemitismo, que rechazan.

Además, se convirtieron en el objetivo de una reciente campaña en las redes sociales que insta a Estados Unidos a imponerles sanciones, como lo hizo con jueces de la CPI y la relatora de la ONU, Francesca Albanese.

La presión externa es intensa, pero para Pillay lo más duro que vive su equipo es ver los videos con evidencias de lo que ocurre en el terreno.

“Ver esos videos es traumático”, relató tras señalar que es especialmente difícil observar imágenes de “violencia sexual contra mujeres” y malos tratos a médicos que “fueron desnudados por los militares”.

“Es tan doloroso” de ver, contó.

Pillay afirmó que en el futuro la comisión tiene como objetivo elaborar una lista de presuntos autores de abusos en Gaza y también investigar la presunta "complicidad" de los países que apoyan a Israel.

Esta labor recaerá en su sucesor, ya que Pillay dejará la comisión en noviembre por su avanzada edad y por motivos de salud.

Antes de eso, debe presentar un último informe ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Ya tengo una visa", advierte.

apo/nl/st/an/pb