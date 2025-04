Presidenta de Comisión UE celebra la pausa de aranceles de Trump, no menciona represalias del bloque

BRUSELAS (AP) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el jueves a la decisión del presidente Donald Trump de detener temporalmente la mayoría de los aranceles de Estados Unidos, pero no dijo si la Unión Europea tiene la intención de seguir adelante con sus propias medidas de represalia.

"He autorizado una PAUSA de 90 días", dijo Trump después de reconocer a los más de 75 países afectados que, según él, han estado negociando sobre comercio y no han tomado represalias contra sus últimos aumentos en los aranceles. Los países sujetos a la pausa ahora tendrán un arancel del 10%. La tasa de la UE era del 20%, pero no estaba del todo claro cómo se vería afectado el bloque de 27 naciones.

China no estaba incluida en la suspensión. Trump aumentó aún más la tasa impositiva sobre las importaciones chinas al 125%.

Von der Leyen describió el aplazamiento de los aranceles como "un paso importante hacia la estabilización de la economía global. Condiciones claras y predecibles son esenciales para que el comercio y las cadenas de suministro funcionen".

Antes del anuncio de Trump el miércoles, los países miembros de la UE votaron para aprobar aranceles de represalia sobre 23.000 millones de dólares en bienes en respuesta a sus aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importados. La UE, el mayor socio comercial de Estados Unidos, describió las medidas de Washington como "injustificadas y perjudiciales".

Los aranceles están diseñados para entrar en vigor por fases, algunos el 15 de abril y otros el 15 de mayo y el uno de diciembre. La comisión de la UE no proporcionó de inmediato una lista de los productos incluidos. El principal funcionario de comercio del bloque lleva semanas viajando entre Bruselas y Washington para tratar de evitar un conflicto.

Sin embargo, Von der Leyen no dio señales de que el calendario de la UE haya cambiado.

Los miembros de la UE, el mayor bloque comercial del mundo, repitieron su preferencia de un acuerdo negociado para resolver los problemas comerciales, y Von der Leyen subrayó ese compromiso "con el objetivo de lograr un comercio sin fricciones y mutuamente beneficioso".

Aun así, la jefa del brazo ejecutivo de la UE, que negocia acuerdos y disputas comerciales en nombre de los países miembros, dijo que Europa tiene la intención de diversificar sus relaciones comerciales.

Afirmó que la UE continuará "comprometiéndose con países que representan el 87% del comercio global y comparten nuestro compromiso con un intercambio libre y abierto de bienes, servicios e ideas", y para eliminar barreras al comercio dentro de su propio mercado único.

"Juntos, los europeos saldrán más fuertes de esta crisis", dijo Von der Leyen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.