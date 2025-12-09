Presidenta de Honduras denuncia "adulteración" de resultados electorales e injerencia de Trump
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una "adulteración" de los resultados de las elecciones en su país y condenó la "injerencia" de su homólogo estadounidense, Donald Trump.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una "adulteración" de los resultados de las elecciones en su país y condenó la "injerencia" de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista.
A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un "fraude".
"El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular", dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.
