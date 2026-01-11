Presidenta de Honduras pide a Trump diálogo sobre elecciones

La presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, pidió este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dialogar sobre las elecciones presidenciales en las que apoyó al derechista Nasry Asfura, quien asumirá el poder el 27 de enero.

Castro hizo su petición luego de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió este sábado que "cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves".

"Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras", dijo Castro a Trump en la red social X.

El empresario Asfura, de 67 años, fue proclamado ganador el 24 de diciembre, después de unas reñidas elecciones el 30 de noviembre, marcadas por la intervención de Trump y denuncias de fraude del candidato Salvador Nasralla, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual.

La oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se refería a gestiones de los diputados oficialistas para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga un recuento de actas electorales.

La mandataria dijo que quiere hablar en particular con Trump "sobre sus pronunciamientos públicos" en redes sociales días antes de los comicios en favor de Asfura, los cuales, según ella, "influyeron negativamente" en el desarrollo de la contienda contra la candidata oficialista Rixi Moncada, que fue relegada a un distante tercer lugar.

"Considero indispensable invitar formalmente" al presidente Trump a "una audiencia o llamada directa para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia" la situación electoral de Honduras, subrayó.