Presidenta de la Comisión Europea supera las dos mociones de censura

BRUSELAS, 9 oct (Reuters) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó el jueves las dos mociones de censura a las que se enfrentaba en el Parlamento Europeo.

La moción de censura propuesta por el grupo de extrema derecha Patriotas por Europa fue rechazada con el voto en contra de 378 eurodiputados frente a 179 a favor.

La segunda moción de censura propuesta por el grupo parlamentario de la izquierda de línea dura fue rechazada con el voto en contra de 383 eurodiputados frente a 133 a favor. (Información de Philip Blenkinsop, edición de Inti Landauro, edición en español de Jorge Ollero Castela)