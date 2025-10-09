Presidenta de la Comisión Europea supera las dos mociones de censura
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BRUSELAS, 9 oct (Reuters) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, superó el jueves las dos mociones de censura a las que se enfrentaba en el Parlamento Europeo.
La moción de censura propuesta por el grupo de extrema derecha Patriotas por Europa fue rechazada con el voto en contra de 378 eurodiputados frente a 179 a favor.
La segunda moción de censura propuesta por el grupo parlamentario de la izquierda de línea dura fue rechazada con el voto en contra de 383 eurodiputados frente a 133 a favor. (Información de Philip Blenkinsop, edición de Inti Landauro, edición en español de Jorge Ollero Castela)
Otras noticias de Unión Europea
Más leídas
- 1
Cómo activar el “modo Las guerreras K-pop” de WhatsApp
- 2
La Policía que se llevó a Fred Machado encontró en su casa una copia del contrato de US$1 millón: estaba roto en la basura
- 3
La última entrevista de Miguel Ángel Russo con LA NACION: “Una mañana voy a decir ‘hasta acá llegué’, y no habrá marcha atrás”
- 4
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU