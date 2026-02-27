Presidenta de la Cruz Roja pide desescalada entre Afganistán y Pakistán

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja formuló este viernes un llamado a una desescalada de las hostilidades entre Afganistán y Pakistán, insistiendo en que se debe proteger a la población civil y garantizar el acceso a la atención sanitaria.

Mirjana Spoljaric señaló en un comunicado que su organización estaba "preparando una respuesta operativa a las necesidades humanitarias sobre el terreno".

Sin embargo, destacó que "ninguna respuesta humanitaria puede compensar la voluntad política de respetar las normas de la guerra y dar prioridad a la desescalada".

Luego de varios días de ataques a través de la frontera común, Afganistán y Pakistán parecen haber iniciado este viernes una fase más aguda en su conflicto.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", afirmó el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Horas después el portavoz del gobierno afgano Zabihulá Mujahid dijo en rueda de prensa que quieren "que el problema se resuelva a través del diálogo".

Pakistán bombardeó en la jornada varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul.

En tanto, Arabia Saudita y Catar están esforzándose para detener los enfrentamientos, indicó el viernes a AFP una fuente con conocimiento de las conversaciones.