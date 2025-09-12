Presidenta de México arremete contra informe de Reuters sobre papel de la CIA en guerra contra narcotráfico

*

Reuters mantiene su informe sobre México y la CIA, afirma portavoz

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que una investigación de Reuters que detalla la estrecha participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en la guerra contra las drogas en México era falsa.

Reuters dijo que los comentarios de Sheinbaum tergiversaron el informe y que la agencia de noticias respalda el artículo.

La historia, publicada el miércoles, reveló que

la CIA ha llevado a cabo operaciones encubiertas en México

durante años para ayudar a rastrear a los narcotraficantes más buscados del país, trabajando con unidades de élite dentro del Ejército y la marina mexicanos que reciben entrenamiento de la CIA, equipo, asistencia de vigilancia y respaldo financiero para actividades como viajes.

Al ser consultada sobre la investigación de Reuters en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que existía "cooperación y coordinación en información" entre los gobiernos de Estados Unidos y México para combatir a los cárteles de la droga, sin mencionar específicamente a la CIA. Sin embargo, también cuestionó un punto que no se mencionó en el informe de Reuters, afirmando: "Se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso, no es verdad".

Un portavoz de Reuters dijo: "Reuters mantiene su informe de principios de esta semana sobre el papel secreto de la CIA en el combate a los cárteles de la droga de México, que fue mal caracterizado hoy por el gobierno mexicano".

El informe, basado en entrevistas con más de 60 funcionarios estadounidenses y mexicanos, tanto en activo como retirados, afirma que la CIA opera en México a discreción del gobierno mexicano. México autoriza todas las operaciones de captura, añade el informe, y utiliza fuerzas mexicanas, no personal estadounidense, para ejecutarlas.

Las declaraciones de Sheinbaum del viernes fueron su primer comentario sobre el informe. Antes de su publicación, ni su oficina ni el Ejército Mexicano respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios ni a las preguntas detalladas enviadas por Reuters para el artículo.

La Secretaría de Marina dijo en una respuesta incluida en el informe que "mantiene intercambio de conocimiento y cooperación con Armadas, Fuerzas Marítimas y otras agencias de diversos países", para fortalecer las capacidades operativas y la colaboración en materia de seguridad regional. (Reporte de Stephen Eisenhammer. Editado por Michael Williams)