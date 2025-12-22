Presidenta de México dice órgano antimonopolio revisará unión de Volaris y Viva Aerobus

CIUDAD DE MÉXICO, 22 dic (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que la Comisión Nacional Antimonopolio revisará la reciente unión acordada entre las aerolíneas nacionales Viva Aerobus y Volaris, para asegurar que se hace en el marco de la ley, pero afirmó que es "algo muy bueno" para el sector y el país.

Las dos aerolíneas con más tráfico de la nación latinoamericana, Volaris VOLARA.MX y Viva Aerobús, dijeron el jueves que han acordado juntarse, creando un nuevo grupo de aerolíneas de bajo costo que se convertiría en la mayor aerolínea nacional.

"Tiene que estar en el marco de la ley, pero es algo bueno, que aumente la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria de la aeronáutica", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria. "Es algo muy bueno, va a aumentar el turismo y hay más competencia con otras aerolíneas nacionales y extranjeras".

El viernes, ejecutivos de las dos aerolíneas dijeron que la propuesta de unión busca poner al nuevo grupo aéreo en mejores condiciones para negociar sus costos más altos, adquiriendo y rentando aeronaves.

Las dos compañías representan conjuntamente el 69% de los pasajeros transportados hasta octubre, seguidas por la aerolínea bandera Aeroméxico AERO.MX, que probablemente se oponga a la operación. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Sarah Morland)