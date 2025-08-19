Presidenta de México niega acuerdo con agencia antidroga de EEUU para vigilancia en frontera común

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el martes que exista un acuerdo con la agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, de llevar a cabo una operación de vigilancia para combatir a los cárteles de droga en la frontera común.

La DEA anunció el lunes una iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México llamada Proyecto Portero y destinada a desmantelar a los "guardianes" de los cárteles que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste entre ambas naciones. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado en español por Natalia Ramos)