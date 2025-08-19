LA NACION

Presidenta de México niega acuerdo con agencia antidroga de EEUU para vigilancia en frontera común

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidenta de México niega acuerdo con agencia antidroga de EEUU para vigilancia en frontera común
Presidenta de México niega acuerdo con agencia antidroga de EEUU para vigilancia en frontera común

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el martes que exista un acuerdo con la agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, de llevar a cabo una operación de vigilancia para combatir a los cárteles de droga en la frontera común.

La DEA anunció el lunes una iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México llamada Proyecto Portero y destinada a desmantelar a los "guardianes" de los cárteles que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste entre ambas naciones. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado en español por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    1

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

  2. Retiran otros $3,8 billones del mercado para quitarle presión al dólar
    2

    Retiran otros $3,8 billones del mercado para quitarle presión al dólar

  3. Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo
    3

    Análisis | Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo

  4. Empieza el dobles mixto millonario del US Open: grandes figuras, rechazos y un formato revolucionario
    4

    El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open

Cargando banners ...