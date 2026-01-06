Presidenta de México pide "juicio justo" para Maduro en EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes un "juicio justo" para el depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta a la justicia en Nueva York luego de que fuerzas estadounidenses lo capturaron en Caracas.

Maduro, acusado de narcotráfico, se declaró el lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia y denunció haber sido secuestrado en su casa por militares estadounidenses.

"Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre (...) En cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia", afirmó la mandataria izquierdista en su habitual rueda de prensa matinal.