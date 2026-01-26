Presidenta de México pide personalmente más conciertos de la banda de k-pop BTS

La presidenta Claudia Sheinbaum se hizo eco el lunes de la frustración de cientos de miles de fans mexicanos sin boletos para ver a la banda de k-pop BTS y escribió una inhabitual carta a su homólogo surcoreano para pedirle más conciertos.

Como parte de su gira mundial de regreso a los escenarios, BTS se presentará tres veces en Ciudad de México en mayo.

Las entradas, puestas a la venta el pasado fin de semana, se agotaron en minutos en una muestra del creciente furor entre los mexicanos por toda la cultura surcoreana, que abarca desde las series de televisión a la gastronomía.

La k-popmanía ya se había hecho presente en el gabinete presidencial de México.

Al anunciarse que BTS se presentaría en el país, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publicó un video en TikTok en el que se le ve saludando a Jin, un miembro de la banda, después de un concierto que dio en solitario en noviembre.

Ahora, la mandataria llevó el tema a la diplomacia internacional.

"Cerca de un millón de jóvenes" intentaron comprar boletos para los conciertos del grupo de k-pop, pero solo había 150.000 entradas a la venta, dijo este lunes Sheinbaum en su habitual rueda de prensa diaria.

La gobernante izquierdista relató que durante el fin de semana, luego de ver en redes sociales el revuelo causado por los fanáticos que no alcanzaron a comprar boletos, consultó al canciller: "¿Podemos mandarle una carta al presidente de Corea?".

En su inhabitual misiva, Sheinbaum pidió al presidente Lee Jae Myung "que vengan más veces" a México los aclamados artistas del k-pop, quienes se mantenían en pausa desde 2022 cuando realizaron el servicio militar, obligatorio en el país asiático para los hombres menores de 30 años.

Los siete integrantes fueron dados de alta el año pasado y el grupo anunció entonces su regreso a los escenarios en 2026.

Anteriormente, la mandataria había preguntado a la compañía que organiza las presentaciones en México, Ocesa, sobre la posibilidad de organizar más recitales pero la respuesta fue negativa, dijo.