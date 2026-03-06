Presidenta de México presenta una arriesgada reforma electoral

La presidenta mexicana presentó una reforma electoral que busca recortar el financiamiento y el poder de los partidos para designar candidatos. El proyecto tiene aprobación popular, pero la oposición de sus propios aliados amenaza con asestar a Claudia Sheinbaum su primera gran derrota.

En un país donde las formaciones políticas son consideradas por muchos votantes como corruptas y ajenas a los problemas de la población, la propuesta fue bien recibida por la opinión pública.

Una encuesta del gabinete Enkoll publicada este viernes por la edición mexicana de El País muestra más del 80% de aceptación a que todos los cargos sean elegidos por voto directo y a reducir el dinero público destinado a los partidos.

"¿En qué ocupan los partidos el dinero? A la hora de las elecciones salen y compran a la gente. Yo lo he visto", dijo a la AFP al margen de un acto público Silvia Zapata, una comerciante de 69 años simpatizante de Morena, la formación de Sheinbaum.

Tras varias modificaciones y tensas negociaciones internas, el texto que la presidenta envió al Congreso el miércoles moderó la propuesta inicial de reducir también el presupuesto y la estructura del INE, la autoridad electoral mexicana.

La iniciativa recibió sin embargo críticas de analistas, opositores e incluso de los partidos Verde y del Trabajo, aliados de Morena cuyos votos precisa para alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Todos alegan que el recorte puede dañar a las pequeñas formaciones, fortalecer a Morena como un nuevo "partido de Estado" y debilitar al INE.

¿cuánto presupuesto reduce?

La propuesta recorta 25% el financiamiento a los partidos: baja el presupuesto público que reciben y aumenta la fiscalización de las donaciones personales. Las contribuciones de empresas ya están prohibidas en México.

También reduce el tiempo en radio, televisión y otros medios para propaganda electoral pagada con dinero público.

Este año, los seis partidos activos recibieron US$445,4 millones, según el INE. Morena se llevó el 35%.

¿cómo afecta la selección de candidatos?

La reforma propone suprimir las listas proporcionales presentadas por los partidos, en las que los legisladores no son votados personalmente sino que obtienen un escaño según el resultado general de esa formación en una determinada circunscripción.

Actualmente se designan así 200 de los 500 diputados y 32 de los 128 senadores.

Sheinbaum propone que los 500 diputados se elijan por voto directo y desaparezcan esos 32 escaños del Senado.

"Ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas. (...) Los que quieran tener el voto, tienen que ir a campaña, tienen que ir a pedir el voto popular", afirmó la presidenta.

De ser aprobada, esta medida reduciría "el peso electoral de los partidos minoritarios", advierte Guadalupe Salmorán, experta en derecho electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿cuáles son las críticas y los riesgos?

Opositores como el Partido Acción Nacional (PAN, derecha) y aliados como el Partido del Trabajo (PT, izquierda) denuncian que la reforma debilita la democracia y atenta contra la pluralidad política.

"Decimos no al viejo partido de Estado que dominó a México de 1929 a 2018", declaró el PT, insinuando que Morena quiere ocupar el lugar del otrora hegemónico PRI, que gobernó el país la mayor parte del siglo XX.

Más cauto, el Partido Verde, otro aliado de Morena, dijo que evaluará la iniciativa.

Salmorán advierte que el recorte presupuestal puede convertir a las fuerzas políticas en meras "maquinarias electorales" enfocadas solo en las elecciones, y empujarlas a buscar financiamiento irregular.

Al impulsar la reforma sin el respaldo de sus socios, Sheinbaum arriesga su primera gran derrota política, algo a lo que ella misma restó importancia.

"Para mí es una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente. (...) Si no se aprueba, pues que no se apruebe", dijo.