Presidenta de México propone reforma electoral que reduce costos y achica el Senado

El gobierno de México presentó este miércoles una propuesta de reforma constitucional para reducir en una cuarta parte el costo del sistema electoral, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es el cuarto intento de reorganizar el sistema electoral impulsado por el partido oficialista Morena (izquierda), bajo el argumento de que es muy costoso y ha permitido supuestos fraudes en el pasado

Los tres intentos previos fueron del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien dijo que fue víctima de dos fraudes, pero que no contó con votos suficientes en el Congreso para hacer cambios en la Constitución

"El exceso de los gastos en las elecciones en México hay que reducirlo (...) Es una demanda popular", afirmó Sheinbaum al presentar en rueda de prensa el proyecto, elaborado por una comisión conformada por siete colaboradores cercanos

Expertos y detractores critican la propuesta de Morena, al denunciarla como un intento del gobierno por controlar el sistema electoral y blindar sus mayorías legislativas frente a la oposición

"No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país", aseveró Sheinbaum

El plan para reducir el gasto en 25% incluye recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE, organizador de las elecciones), a sus oficinas estatales, al financiamiento de partidos y a tribunales electorales

Contempla, además, eliminar el sistema de conteo rápido oficial (PREP), que permite anticipar resultados durante la jornada electoral, reducir sueldos de funcionarios, así como un menor gasto en los Congresos federal y estatales

La reforma también busca transformar el sistema de representación proporcional al eliminar las llamadas listas plurinominales, con que se elige actualmente a 200 de los 500 diputados federales (40% de la cámara) y 32 de los 128 senadores

En el caso de la cámara alta, estos puestos serían eliminados, quedando reducida a 96 asientos

El sistema mixto, actualmente vigente, permite la elección de candidatos que son votados directamente por los ciudadanos, pero también a aquellos que los partidos incluyen en esas listas

"Se eliminan las listas de los partidos (...) Eso es algo que en todas las encuestas la gente dijo no querer", aseveró Sheinbaum

Agregó que el cambio busca que sea "el voto popular" y no "las cúpulas de los partidos" lo que decida quiénes llegan a ser legisladores