Presidenta de México rechaza ataques de EEUU a lanchas con supuestos narcos en aguas internacionales
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que no está de acuerdo con ataques realizados por fuerzas armadas de Estados Unidos a lanchas con supuestos narcotraficantes en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico, que han tensado las relaciones de Washington con Venezuela y Colombia.
"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal, o armas, en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente", dijo la mandataria en su rueda de prensa diaria. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Natalia Ramos)
Otras noticias de México
Más leídas
- 1
La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump
- 2
Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones
- 3
Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo
- 4
El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas de golf y destinado a desaparecer del ranking mundial