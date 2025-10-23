LA NACION

Presidenta de México rechaza ataques de EEUU a lanchas con supuestos narcos en aguas internacionales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidenta de México rechaza ataques de EEUU a lanchas con supuestos narcos en aguas internacionales
Presidenta de México rechaza ataques de EEUU a lanchas con supuestos narcos en aguas internacionales

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que no está de acuerdo con ataques realizados por fuerzas armadas de Estados Unidos a lanchas con supuestos narcotraficantes en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico, que han tensado las relaciones de Washington con Venezuela y Colombia.

"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal, o armas, en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente", dijo la mandataria en su rueda de prensa diaria. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. Quién gana en la provincia, según las últimas encuestas
    2

    Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones

  3. Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo
    3

    Los investigadores siguen una pista que pone a la pareja desaparecida en Chubut como víctima de un robo

  4. El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas y destinado a desaparecer del ranking mundial
    4

    El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas de golf y destinado a desaparecer del ranking mundial

Cargando banners ...