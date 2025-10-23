Presidenta de México rechaza ataques de EEUU a lanchas con supuestos narcos en aguas internacionales

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que no está de acuerdo con ataques realizados por fuerzas armadas de Estados Unidos a lanchas con supuestos narcotraficantes en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico, que han tensado las relaciones de Washington con Venezuela y Colombia.

"Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal, o armas, en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente", dijo la mandataria en su rueda de prensa diaria. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Natalia Ramos)