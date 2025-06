Presidenta de México rechaza las críticas en su contra de asesora de Trump

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO, 10 jun (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rebatió el martes a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que la había acusado de alentar las protestas en Los Ángeles con sus comentarios.

"Le informo que es absolutamente falso", dijo la mandataria en una publicación en X.

En una conferencia de prensa el lunes, Sheinbaum había criticado los actos violentos durante las protestas y había pedido a las autoridades estadounidenses que respeten el Estado de Derecho al vigilar la migración.

Noem dijo a periodistas en la Casa Blanca que "Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello".

"No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo", añadió Noem. "La gente puede protestar pacíficamente. Pero la violencia que estamos viendo no es aceptable, y no va a ocurrir en Estados Unidos".

En la publicación en X, Sheinbaum compartió un vídeo con sus comentarios originales el lunes.

"Aquí dejo mi declaración del día de ayer donde claramente condeno las manifestaciones violentas", dijo Sheinbaum.

La mandataria mexicana, cuyo Gobierno está en medio de negociaciones comerciales con la administración Trump, dijo estar segura de que "este malentendido se aclarará".

(Reporte de Andrea Shalal y Trevor Hunnicutt Editado en español por Javier López de Lérida)