Presidenta de México tiene fe en recuperar Copa Mundial de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO, 27 feb (Reuters) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó el viernes su fe en recuperar la Copa Mundial de Clavados y dijo que su gobierno está trabajando para lograrlo, un día después de que World Aquatics, el organismo que rige los deportes acuáticos en el mundo, canceló el evento debido a los acontecimientos de violencia que se suscitaron en el país desde el fin de semana. La captura y muerte el domingo de Nemesio "El Mencho" Oseguera, el capo narco más buscado del país, derivó en incidentes violentos como quema de vehículos y comercios, principalmente en Guadalajara, capital del estado Jalisco, donde se realizaría el evento de clavados.

"Estamos trabajando, no hubo quizá suficiente comunicación con nosotros. Rommel (Pacheco, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México) está trabajando con la federación (World Aquatics), también el secretario de Relaciones Exteriores", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

"No fue de los países sino de las propias federaciones de algunos de los países que mostraron inquietud. Estamos trabajando con ellos para poder recuperar el Mundial de clavados, todavía tenemos fe en que podemos recuperar este torneo", agregó.

La Copa Mundial de Clavados estaba programada para realizarse en México del 5 al 8 de marzo, y formaba parte importante de la preparación de los clavadistas mexicanos en el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Más temprano en la semana, Sheinbaum aseguró que existen "todas las garantías" para que su país albergue el Mundial de fútbol que se jugará en el verano, a pesar de los incidentes violentos registrados en los últimos días. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco; Editado por Diego Oré)