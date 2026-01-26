Presidenta de México toma en sus propias manos defensa de ARMY de BTS

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los próximos conciertos de BTS en México se están convirtiendo en un asunto presidencial y las exigencias de los fans de la banda, conocidos como ARMY, han tenido eco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

El lunes, por segunda vez, la presidenta de México mencionó los próximos conciertos del septeto surcoreano programados para mayo de este año para pedir si se podrían abrir más fechas luego de que se agotaran en preventa y venta general en cuestión de minutos la semana pasada.

Sheinbaum dijo que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que vengan más veces.

“Todavía no recibimos respuesta, pero esperamos que sea positiva”, agregó Sheinbaum.

La mandataria también se puso en contacto con los organizadores de los conciertos y hasta el momento la promotora Ocesa le ha respondido que de momento no es posible abrir más fechas. Los conciertos de BTS en México están programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Previamente, Sheinbaum celebró la confirmación de los conciertos.

“Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México”, señaló. “Qué bueno que viene (la banda) porque era petición histórica de los jóvenes mexicanos”, señaló en su conferencia matutina del 19 de enero. Estas declaraciones de la presidenta fueron reportadas incluso por medios surcoreanos.

En esa misma conferencia compartió, junto con el procurador Federal del Consumidor, todos los esfuerzos que se estaban haciendo en conjunto con Ocesa y Ticketmaster México para transparentar precios, fechas y condiciones de compra, así como para evitar reventas.

El lunes Escalante Ruiz dijo que se sancionará a plataformas de reventa de boletos y que se iniciaría un “un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster, por la falta de claridad en la información”.

México un destino muy popular para conciertos

México es actualmente un destino codiciado para giras internacionales. Artistas como Lady Gaga, Shakira, Oasis y Bad Bunny tuvieron presentaciones destacadas de sus giras tan solo en 2025. Además de los acérrimos fans locales de una ciudad de 9,2 millones como la Ciudad de México, suele ser también un destino para turistas internacionales por su buena reputación entre los artistas por su ambiente electrizante.

El Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65.000 asistentes, fue reconocido en 2025 por la revista especializada Pollstar como el estadio número uno para conciertos del mundo, un título que también obtuvo en 2024.

La enorme expectativa por BTS a nivel mundial

Después de una pausa musical de casi cuatro años, BTS —integrado por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope— está de regreso con una gira mundial y lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado “ARIRANG”.

Su gira comenzará en Corea del Sur en abril y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa. Son las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage 2021–22.

En los años entre ambas giras todos los miembros de BTS debieron cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

___

Las periodistas de The Associated Press María Verza en Ciudad de México y Maria Sherman en Nueva York contribuyeron a este despacho.