La presidenta de Moldavia acusa a Rusia de librar una “guerra híbrida” antes de elecciones

BUCAREST.— La presidenta de Moldavia Maia Sandu advirtió el martes que la democracia de su país enfrenta una “carrera contra el tiempo”, debido a lo que ella describió como intentos de Rusia de influir en las elecciones parlamentarias de este mes.

En un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Sandu afirmó que la votación del 28 de septiembre para elegir una nueva legislatura de 101 escaños sería la elección “más trascendental” en la historia del país candidato a la Unión Europea.

Sandu reiteró acusaciones de que Moscú está llevando a cabo una extensa “guerra híbrida” contra Moldavia, a través de desinformación, compra de votos, financiamiento ilícito de partidos y muchas otras tácticas, para tratar de socavar la próxima votación y desviar a Moldavia de su camino hacia la membresía en la UE.

“El objetivo del Kremlin es claro: capturar Moldavia a través de las urnas, usarnos contra Ucrania y convertirnos en una plataforma de lanzamiento para ataques híbridos contra la Unión Europea”, declaró Sandu. “Si nuestra democracia no puede ser protegida, entonces ninguna democracia en Europa está a salvo”.

En la imagen, proporcionada por la Oficina Presidencial de Prensa de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, izquierda, saluda a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, en Kiev, Ucrania, el sábado 25 de enero de 2025. (Oficina Presidencial de Prensa de Ucrania vía AP) Ukrainian Presidential Press Office

Sandu expresó que el resultado de las elecciones determinará si Moldavia se convierte en una democracia estable o si la supuesta desestabilización rusa la aleja de Europa. “Hoy enfrentamos una guerra híbrida ilimitada en una escala nunca vista antes de la invasión total de Ucrania”, añadió.

Moscú ha negado repetidamente interferir en Moldavia.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, le dijo a Sandu antes de su discurso que “todos estamos profundamente impresionados por su determinación, coraje y firme compromiso con el pueblo de Moldavia”, y que la cámara está unida en apoyo al camino democrático de Moldavia hacia la membresía en la UE.

El Parlamento de la UE debatirá más tarde el martes una resolución sobre el fortalecimiento de la resiliencia de Moldavia contra las “amenazas híbridas y la interferencia maligna” de Rusia.

Las declaraciones de Sandu el martes se producen semanas después de que los líderes de Francia, Alemania y Polonia viajaran a Moldavia en una muestra de apoyo para conmemorar los 34 años de independencia del país de la Unión Soviética.

La próxima elección parlamentaria de Moldavia será crucial para el curso geopolítico del país: si puede mantenerse convincentemente en su camino hacia la UE o ser arrastrado de nuevo a la órbita de Rusia.

“Es una carrera contra el tiempo, para anclar nuestra democracia dentro de la Unión (Europea), donde estará protegida de la mayor amenaza que enfrentamos: Rusia”, señaló Sandu.

El proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad (PAS), que Sandu fundó en 2016, ganó una clara mayoría en las elecciones parlamentarias de 2021, pero corre el riesgo de perder su mayoría en la votación del 28 de septiembre, sin alternativas proeuropeas claras en la boleta.

Tras la invasión total de Rusia a la vecina Ucrania en 2022, Moldavia solicitó la membresía en la UE y se le otorgó el estatus de candidato ese año. Bruselas acordó abrir negociaciones de adhesión el año pasado.

“Precisamente porque hemos avanzado mucho en este camino, Rusia ha desatado todo su arsenal de ataques híbridos contra nosotros”, sostuvo Sandu. “El campo de batalla son nuestras elecciones”.

El año pasado, los moldavos votaron por un estrecho margen a favor de asegurar el camino del país hacia la UE, el mismo día en que se celebraron elecciones presidenciales, que aseguraron a Sandu un segundo mandato. Pero esos dos votos también estuvieron ensombrecidos por amplias afirmaciones de interferencia rusa, que Moscú negó.

“Moldavia es una prioridad para la seguridad de la UE, no solo para la ampliación de la UE”, declaró en un comunicado Siegfried Muresan, presidente de la delegación del Parlamento Europeo para Moldavia.

Añadió que “una Moldavia más fuerte significa una Rusia más débil en nuestras fronteras”.

“Por eso, en la sesión plenaria de esta semana, votaremos una resolución que reafirma el fuerte apoyo al camino de Moldavia hacia la UE”, añadió. “También haremos un llamado al Consejo para que inicie negociaciones sobre el primer grupo del proceso de adhesión de Moldavia”.

Las advertencias de Sandu llegaron un día después de que la agencia rumana contra el crimen organizado, DIICOT, arrestara a un ex alto funcionario de 47 años de los Servicios de Inteligencia y Seguridad bajo cargos de traición.

El caso era parte de una red de espionaje más amplia que estaba siendo construida en Europa por Bielorrusia, según la contrainteligencia checa.

Los fiscales rumanos alegan que el sospechoso moldavo divulgó secretos de Estado a oficiales de inteligencia bielorrusos que podrían “poner en peligro la seguridad nacional”, declaró DIICOT.

Bielorrusia está liderada por el presidente autoritario Alexander Lukashenko, quien es un aliado cercano del presidente ruso Vladímir Putin. Lukashenko permitió que Rusia usara el territorio bielorruso como base para la invasión a gran escala de Moscú a Ucrania, y más tarde permitió el despliegue de misiles nucleares tácticos rusos.

“Rusia está usando a Bielorrusia para atacar a Europa, y quiere hacer lo mismo con Moldavia”, añadió Muresan. “Bielorrusia ha sido un satélite para la guerra de Rusia contra Ucrania y las democracias de la UE desde el primer día”.

Agencia AP