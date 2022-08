Presidenta de taiwán dice que moderación no significa que no vaya a "contrarrestar" a china

Por Ben Blanchard

PENGHU, Taiwán, 30 ago (Reuters) - La presidenta Tsai Ing-wen dijo el martes que Taiwán mostrará contención ante lo que calificó de provocaciones chinas, pero que podría tomar "fuertes contramedidas" si fuera necesario.

Tsai, en una visita a una base aérea y naval en las islas Penghu, en el estrecho de Taiwán, elogió a las fuerzas armadas por sus esfuerzos para proteger a Taiwán y condenó a Pekín por sus recientes ejercicios militares.

China, que reclama Taiwán como su territorio pese a las objeciones del gobierno de Taipéi, realizó este mes ejercicios militares en torno a la isla tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

"Quiero decirles a todos que cuanto más provoque el enemigo, más tranquilos debemos estar", dijo Tsai a los oficiales de la Marina. "No provocaremos disputas, y ejerceremos la autocontención, pero eso no significa que no vayamos a contrarrestarlos".

Según dijo, había ordenado al Ministerio de Defensa que tome las "contramedidas necesarias y fuertes" para defender el espacio aéreo del país. No dio más detalles.

El gobierno de Taiwán ha dicho en repetidas ocasiones que ha respondido con calma a las actividades de China, y que no ha habido disparos entre ambas partes.

No obstante, a Taiwán le molestan los drones chinos que vuelan muy cerca de las islas que controla junto a la costa china, lo que, según Tsai, forma parte de la "zona gris" de guerra de Pekín.

Los buques de guerra y los aviones de combate con base en Penghu han salido armados con munición real desde que China comenzó sus ejercicios este mes, dijeron los oficiales a los periodistas durante el viaje. (Reporte adicional de Yimou Lee; editado en español por Carlos Serrano)