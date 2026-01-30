Presidenta de Venezuela aborda cooperación energética con India en llamada con primer ministro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el viernes que abordó la cooperación energética con India, durante una llamada telefónica con el primer ministro Narendra Modi.

Venezuela ha ampliado sus relaciones internacionales desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"Abordamos la cooperación estratégica en energía, agricultura, ciencia y tecnología, industria farmacéutica, minería, sector automotor y turismo", escribió Rodríguez en Telegram.

Venezuela llegó a ser uno de los principales proveedores de crudo de India hasta el 2025, cuando el presidente Donald Trump incrementó las sanciones petroleras en su contra.

La presidenta venezolana detalló que acordaron profundizar la asociación bilateral en "todos los ámbitos".

Los acuerdos energéticos son clave en la agenda de Rodríguez, especialmente después de que el jueves firmara una reforma petrolera que reduce el estatismo y es amigable con el capital privado extranjero.

La nueva versión de la ley se confeccionó bajo presión de Estados Unidos, que controla el negocio petrolero venezolano tras el bombardeo.

Ya Rodríguez ha conversado con los jefes de gobierno y presidentes de España, Brasil, Colombia y especialmente Estados Unidos, con quien explora recuperar las relaciones diplomáticas, inexistentes desde 2019.