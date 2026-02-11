Presidenta de Venezuela apuesta por "asociación productiva" con EE. UU. tras reunión con secretario de Energía

La presidenta encargada de Venezuela dijo el miércoles que apuesta por una "asociación productiva a largo plazo" con Estados Unidos enfocada en el petróleo, tras una reunión con el secretario estadounidense de Energía en Caracas

"Hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes", entre ellos "establecimiento de una asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética (...) beneficiosa para ambos países", dijo la mandataria Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la incursión estadounidense que terminó en la captura de Nicolás Maduro

La declaración la dio en el palacio presidencial de Miraflores junto al secretario Cris Wright