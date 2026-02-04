Presidenta de Venezuela dice trabajar "intensamente" en su prometida ley de amnistía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que trabaja "intensamente" en una ley de amnistía que anunció el viernes bajo la presión que Estados Unidos ejerce al país desde hace un mes, cuando capturó a Nicolás Maduro en una incursión militar.

La ley de amnistía fue solicitada el viernes con urgencia al Parlamento por Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro en un ataque militar de Estados Unidos que incluyó bombardeos en Caracas y ciudades cercanas.

Rodríguez aseguró estar "trabajando intensamente con la ley de amnistía", que debe llegar al Parlamento "para su consideración".

"Una ley de amnistía que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional", detalló la presidenta venezolana.

Se refirió además a la "conversación franca" que sostuvo en la víspera con la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien afirmó más temprano que su gobierno apuesta por una Venezuela "amigable, estable, próspera y democrática".

Es la expectativa que tienen decenas de familias de presos políticos que se mantienen frente a las prisiones de todo el país, a la espera de las excarcelaciones masivas anunciadas por el gobierno interino el 8 de enero.

Más de 340 presos políticos han sido excarcelados desde entonces. Alrededor de 680 siguen encarcelados y el proceso avanza a cuentagotas.

La amnistía no se mencionó en la sesión parlamentaria de este martes. El diputado Tomás Guanipa exigió "celeridad", al tiempo que su compañero Stalin González dijo a la AFP que estima un primer debate para el jueves.

Rodríguez puso sobre la palestra, además, una nueva ley de minería, sin ofrecer detalles. Venezuela es un país rico en oro, coltán y otros minerales cotizados.

Hace una semana el Parlamento aprobó por solicitud del Ejecutivo una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión internacional, especialmente de Estados Unidos.